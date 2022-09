Alrededor del 30 por ciento del corcho de la provincia no se ha podido sacar por la sequía

Alrededor del 30 por ciento del corcho de la provincia de Huelva no se ha podido sacar este año debido a la falta de lluvias, además de que su precio se ha incrementado entre un 15 y un 20 por ciento con respecto al pasado año, según los datos aportados por Asaja-Huelva.

En declaraciones a Europa Press, el responsable del departamento de Medio Ambiente, Forestal y Caza de Asaja-Huelva, Vicente Domínguez Pérez, "la pluviometría, con la sequía tan pronunciada", ha provocado que "aproximadamente alrededor de un 30 por ciento del corcho no se haya podido sacar", es decir, "un tercio de la cosecha se ha quedado en el campo".

"En Huelva, aproximadamente se han estado sacando entre 160.000 y 170.000 quintales cada campaña, pero hay mucha seca, unida además a la mala pluviometría como este año, y es por lo que la producción baja ese 30 por ciento", ha detallado. Asimismo, el responsable de Asaja ha asegurado que "como ya advirtieron", este año "cómo ha habido más demanda que producto, los precios iban a estar mas caros que otros años", por tanto, han estimado que el corcho es "entre un 15 y un 20 por ciento" más caro con respecto al año pasado.

No obstante desde Asaja añaden, además, otro problema relacionado con el tiempo que autorizan para la saca, puesto que el mismo comprende desde el 1 de junio y el 31 de agosto, es decir, tres meses. No obstante, según ha matizado Domínguez, "nadie está sacando corcho esos tres meses", porque "por lo menos aquí en la provincia, a partir del 10 o 15 de agosto no se puede extraer", ya que, debido a las altas temperaturas, "es imposible separar el corcho del tronco del árbol, y los trabajos se tienen que paralizar".

Por ello, desde Asaja-Huelva trasladan dos soluciones para evitar este problema. Por un lado, adelantar como mínimo 15 días las autorizaciones, es decir, que la campaña empiece en lugar del 1 de junio, el 15 de mayo. "Con ello, según nuestras estimaciones y las de nuestros asociados, se podría sacar un 10 por ciento más cada campaña", ha detallado el responsable de Medio Ambiente de Asaja.

Por otro lado, la segunda propuesta es que se agilicen las autorizaciones y, "si eso fuera imposible, dado que el problema es la falta de personal, que acepten declaraciones juradas en lugar de solicitar permisos" y, así, "se evitaría el retraso en los inicios de los trabajos en campo". "Habrá que estar vigilantes de cara a la próxima campaña, ya que, con el acumulado de producto de este año, va a ver mucha cantidad de corcho, y esto puede repercutir en los precios del producto del próximo año, por lo que habrá que tener cuidado con las especulaciones que se pueden derivar de esa demasía de producción", ha concluido.