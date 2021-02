Alcaldes de la Costa demandan a la Junta que dote el CARE de Lepe

El Gobierno de la Junta de Andalucía “tiene abandonados a su suerte a los ayuntamientos, que sienten indefensión y carecen de información precisa sobre cómo actuar ante la incidencia de la Covid-19 en sus municipios”, manifestó la responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas.

La Costa ha sido la primera de la ronda de reuniones que ha impulsado Rivas con todas las comarcas de Huelva, en la que también participaron Huelva capital, Aljaraque, Moguer, San Juan del Puerto y Lucena. Alcaldes y portavoces de los municipios tienen la oportunidad de resolver dudas y problemas que han de afrontar con los miembros del Grupo Sectorial de Salud, conformado por profesionales de todos los ámbitos de la salud que pueden aportar su visión experta y personal como sanitarios.

Esta iniciativa surge porque “los alcaldes sienten ahora mismo una gran indefensión, ya que se tienen que enfrentar a problemas por la incidencia de la Covid en sus pueblos que la Junta de Andalucía no resuelve, no afronta, no ataja”, comentó la socialista. Así, la primera de ellas se celebró con los alcaldes y portavoces de Huelva, algunos del entorno y la Costa Occidental de Huelva, que demandan al Gobierno de Moreno Bonilla que dote el Centro de Alta Resolución (CARE) de Lepe, “ahora que tiene fondos económicos para destinar a la sanidad”.

El Gobierno de España ha librado un fondo especial de 7.465 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la pandemia. Susana Rivas indicó que “es la oportunidad de oro que tiene la Junta de Andalucía de poner a punto el hospital de la Costa de Huelva para que pueda usarse a la mayor brevedad posible, ahora que tanto se necesita, salvo que el Gobierno de Moreno Bonilla pretenda hacer otra cosa, como privatizarlo”. Señaló que “si la Junta ha equipado en pocos días el Hospital Militar de Sevilla, no tiene ninguna excusa para dotar el Centro de Alta Resolución de la Costa de Huelva”.

Además, este centro “aliviaría mucho la presión que ahora sufren los hospitales ubicados en la capital, sobre todo, la del Infanta Elena, que se encuentra en una situación muy delicada”, apuntó la socialista.

El último Gobierno socialista de la Junta "dejó listo" este moderno hospital en 2017, que contó con una inversión pública de 21 millones de euros.

El CARE (más conocido como Chare) lleva años cerrado “por la incompetencia del Partido Popular, que no quiso cuando estuvo en el Gobierno central asumir las obras de los accesos (obras que inició el Ministerio de Fomento nada más comenzar el actual Gobierno de Pedro Sánchez) ni quiso desde el Ayuntamiento de Lepe realizar las obras de canalización de agua y luz, como era su compromiso cuando peleó por que este hospital se asentara en suelo de su término municipal. La incompetencia de los que no asumen sus obligaciones nos tienen en este estado, por lo que ahora, con los 7.465 millones de euros que ha recibido el Gobierno de Moreno Bonilla, ya no hay más excusas, ya es una cuestión de emergencia, de total responsabilidad poner en funcionamiento este centro hospitalario”, señaló Rivas.

Los ciudadanos de la Costa "no pueden acceder a un hospital público totalmente terminado en 2017 porque desde el Gobierno del PP se bloqueó el proyecto de los accesos. Lo ideal es que cuando se terminen esas obras, a las que le quedan ya muy poco, el hospital estuviera amueblado y dotado de todo lo necesario para no perder ni un minuto más, y organizando ya la plantilla de profesionales que van a ocupar sus puesto de trabajo allí".

Incidió en que los más de 90.000 ciudadanos de la Costa no pueden acceder a un hospital público totalmente terminado desde hace más de tres años "porque los que tenían que hacer su trabajo no lo hicieron. Por el contrario, aplaudieron la apertura de un hospital privado en el mismo municipio al tiempo que todos asistíamos atónitos al abandono de la flamante obra pública. No puede volver a ocurrir, el Gobierno andaluz tiene que darse prisa”.

Aunque el CARE de Lepe centró buena parte de la reunión, los alcaldes y portavoces señalaron otras cuestiones que les inquietan, tal es la incidencia de la Covid-19 en todo el territorio costero, donde se concentra el mayor volumen de población de toda la provincia. “No reciben información sobre los protocolos a seguir, ni en materia de vacunación ni de incidencia Covid, no hay rastreadores, no tenemos instrucciones sobre qué decir a nuestros vecinos sobre cómo frenar la pandemia, salvo lo que ya sabemos todos, que no hay que salir de casa excepto para lo imprescindible y que hay que mantener medidas higiénicas extremas”, relató Rivas según lo que le trasladaron los ediles.

El grupo sectorial se ha ofrecido a ayudar en lo posible “ante el desinterés de las autoridades institucionales, que han abandonado a su suerte a los pueblos”.