Agentes de la Policía Local piden el cese del concejal de Seguridad de Almonte

Un grupo de agentes de la Policía Local de Almonte, agrupados en la Sección Sindical del Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME-A) y en representación del 90% del grupo de Seguridad Ciudadana, solicitó ayer el cese del concejal de Seguridad, Manuel Ángel Fernández, puesto que considera, según señalaron en sus redes sociales, que el colectivo policial se encuentra “sin rumbo, al límite, desbordado y totalmente desamparado”.

Los representantes de los funcionarios policiales recordaron que el concejal delegado de esta área, Manuel Ángel Fernández, señaló en varias ocasiones que “pondría su cargo a disposición” si en 100 días no solucionaba el problema de la Policía Local.

Sin embargo, “han pasado ya casi cuatro veces dicho tiempo y no sólo ha demostrado una incapacidad absoluta para solucionar nada, sino que además ha mentido deliberadamente a la plantilla de la Policía Local a través de los miembros de esta sección sindical, prometiendo unas mejoras laborales que no solo no llegan, sino que ni siquiera se contemplan en ninguna mesa de negociación”.

Por ello, y “ante la más que evidente falta de humildad y autocrítica de Manuel Ángel Fernández, lo cual ha llevado a este colectivo a una situación crítica, propiciando y fomentando la frustración y desánimo generalizado de la plantilla y lo que es peor, una disminución notable de la calidad del servicio que prestamos los ciudadanos”, exige que cumpla su palabra.

El sindicato solicita que “ponga realmente su cargo a disposición y presente por tanto la dimisión como concejal del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Almonte o bien la alcaldesa proceda a su cese y sustitución por otra persona capacitada para dirigir y gestionar esta Policía Local de Almonte”.