La AMPA del Santo Cristo del Mar de Punta Umbría pide el inicio de la ampliación del centro anunciada por la Junta

"¿Para cuándo las obras pendientes del CEIP Santo Cristo del Mar?". Es la pregunta que se hacen los responsables de la Asociación de Padres y Padres Torre Almenara de dicho centro educativo puntaumbrieño, en relación a las "necesarias" obras de ampliación del citado colegio por "falta de espacios" en sus instalaciones y que fueron anunciadas "a bombo y platillo" en noviembre de 2022 por la Junta de Andalucía.

La AMPA ha mostrado en este sentido su "sorpresa" tras comprobar que dichos trabajos no están incluidos en el Plan de Infraestructuras Educativas 2024, sobre todo tras haber mantenido en los últimos meses dos reuniones con el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, la primera de ellas en marzo y la segunda el pasado 8 de mayo.

Y es que, según ha explicado la AMPA en un escrito, en este segundo encuentro volvieron a insistirle al delegado sobre la necesidad del comienzo de dicha obra, que a su juicio "además de necesaria por la falta de espacios, es fundamental para acometer el derribo de las antiguas casas de los maestros".

En ambos encuentros, prosigue el escrito, Soriano "aludió a la falta de presupuestos", además de referirse a que el proyecto "estaba previsto en el Plan de Infraestructuras de 2024" pero "la falta de fondos europeos impedía acometerlo".

Una vez concluido el encuentro -prosigue- "cuál fue nuestra sorpresa al consultar el Plan de Infraestructuras Educativas 2024, que es un documento público que se encuentra colgado en la web de la Consejería de Educación, y ver que no aparece el proyecto". "Pensando que se trataba de un error, consultamos planes anteriores, pero el CEIP Santo Cristo del Mar no aparece ni en el Plan de Infraestructuras de 2023, ni el de 2022", y que para encontrar alguna alusión a este centro "habría que retrotraerse al de 2018, que es el documento en el que sí aparece planificada la obra, aunque con un presupuesto bastante inferior del total de la obra -350.000 euros- frente a los 1'2 millones de inversión prevista".

Por su parte, consultada por esta redacción, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Huelva ha señalado que "el proyecto está ya supervisado y pendiente de licitación" por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), entidad adscrita a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta.

En sus encuentros con Soriano, la AMPA planteó la opción de acometer determinados trabajos con carácter de urgencia en tanto empezarán las obras, los cuales consistirían en "derribar las antiguas casas de los maestros y adecentar la zona, de tal forma que quedase incorporada al patio del centro", siendo también su respuesta "la falta de presupuestos".

Por todo ello, "la sensación de la junta directiva de esta AMPA, además de incredulidad, es la de hartazgo", ya que afirman poder entender cualquier circunstancia económica o que haya habido otras prioridades para la Junta "ya que la política se trata de eso, pero no podemos tolerar que no se nos diga la verdad después de estar esperando años a que comenzaran las obras, y más habiéndolo anunciado la Junta a bombo y platillo en noviembre de 2022".

Desde la AMPA aseguran igualmente "no querer ser más que nadie, pero menos tampoco", incidiendo en la necesidad de que la Junta "cumpla con su compromiso", por lo que exige "que se trace un plan de actuación serio, no queremos que se nos hable de planes en los que no aparecemos, queremos que se nos diga la situación real de proyecto y una fecha de inicio de obras", ya que aseguran tener "el problema añadido de una edificación ruinosa e insalubre colindante al centro, de cuyo derribo depende del inicio de las obras". En definitiva "pedimos la consideración de obra prioritaria por parte de la Junta".

La AMPA afirma finalmente que se seguirá moviendo y "acudiendo donde sea necesario". En este sentido precisa que ya ha remitido escritos a la Consejería a través del Consejo Escolar, que se han reunido ya en varias ocasiones con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Punta Umbría, con cuyo alcalde tienen también previsto mantener un encuentro al ser la "máxima autoridad" en el municipio. "Y seguiremos dando pasos, hasta en el Parlamento de Andalucía, si fuese necesario" ya que "no vamos a parar hasta que tengamos un compromiso real y con garantía de que para la Junta de Andalucía también es importante nuestro centro".