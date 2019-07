AACO busca el apoyo de los partidos para modificar el Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana

La Asociación de Agricultores del Condado de Huelva (AACO) ha logrado el respaldo de Ciudadanos para llevar al Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL) en la que solicita que se apruebe la modificación el Plan Especial de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal al Norte de Doñana y que el Gobierno central destine las partidas presupuestarias para ejecutar las obras del trasvase de 19,9 hectómetros cúbicos de agua desde la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y al Condado.

Según el presidente de AACO, Vicente Ojuelos, el portavoz provincial de Ciudadanos en Huelva y vicepresidente del Parlamento andaluz, Julio Díaz, se ha comprometido ha trasladar la iniciativa a la Cámara andaluza. La asociación tiene intención de mantener una ronda de contactos con el resto de los grupos parlamentarios para obtener su apoyo.

La asociación asegura, y así consta en la Proposición no de Ley, que el plan de los regadíos, aprobado en 2007 no solo se retrotrae a 2004 sino que lo hace hasta 1992 (en aplicación de la Ley Forestal de Andalucía) un hecho éste que “está fuera de toda lógica y razonamiento, afectando en gran medida a los derechos de terceros; siendo así que existe una importante superficie que, aún siendo a fecha de aprobación reflejada en la cartografía oficial del plan como suelo agrícola regable y cumpliendo con los criterios definidos, son a posteriori determinados como no regularizables”. Por tal motivo la asociación solicita la modificación del plan.