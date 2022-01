Un sistema desbordado

Primero fueron los hospitales y ahora es la Atención Primaria la que se halla en situación límite. Y Andalucía no es la excepción. Al contrario. El volumen de contagios provocado por la variante ómicron amenaza con colapsar los centros de salud de la comunidad. Las quejas de los profesionales son una constante. Pero también la de los usuarios que tienen que soportar colas y demoras en las citas. La propia Consejería de Salud admitía recientemente en un documento interno la aparición de tensiones con la población. La pandemia supone un aumento del número de enfermos que acuden. La multiplicación de positivos acarrea para los enfermeros más rastreos, estudios de contacto, y pruebas de PCR. A sumar a la vacunación, con la tercera dosis y la incorporación de los menores. Incluso la tramitación del pasaporte Covid, después de que la aplicación informática hiciera aguas tras anunciarse su exigencia para entrar en los establecimientos hosteleros. La tormenta perfecta se completa con la alta demanda de peticiones de bajas laborales de los trabajadores que se realizan test de antígenos de forma privada. Una notable falta de previsión, de la que siempre presumió la Junta, que llevó al SAS a prescindir en octubre de 8.000 profesionales de refuerzo, muchos contratados después por otras autonomías. Alegó Salud que 5.000 eran analistas y que su labor era innecesaria por el descenso de las pruebas de detección. El principal daño colateral es para el personal más vulnerable. Los mayores y los enfermos crónicos. Los primeros, además con el añadido de la brecha digital. Las deficiencias en la Atención Primaria se vienen denunciando desde hace veinte años. Hay estudios que demandan que Salud debería destinar a ella un 25% de su presupuesto y no un 18% como ahora. Es necesario que la Junta reaccione y afronte este problema, que irá a más. No cabe escudarse más veces en la herencia recibida.