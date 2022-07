El primer Debate sobre el estado de la Nación con Pedro Sánchez en La Moncloa no sólo examina al presidente, como explicamos en la edición de ayer, sino también a la oposición. Tras siete años sin este debate de política general, se produce en un contexto plagado de problemas que acucian a los españoles, singularmente una inflación desbocada que supera el 10% y que está afectando directamente a la renta disponible de la ciudadanía. Hay muchas razones para criticar políticas de un Gobierno que no ha acertado ni con las medidas económicas para atajar la situación creada por los cuellos de botella en las cadenas de suministros provocados en la pandemia, que son el origen de la crisis de precios, ni después de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia haya disparado la escalada inflacionista, además de causar una tragedia humanitaria. Pero, sobre todo, la oposición se examina porque su principal misión debe ser plantear una alternativa al Gobierno, incluso aunque su líder, Alberto Núñez Feijóo, no pueda subirse a la tribuna de oradores, por ser senador y no diputado (convendría por cierto regular esos debates para que cualquier representante en las Cortes Generales pudiese intervenir, al igual que se hacen plenos conjuntos en ocasiones solemnes). El PP tiene la obligación, y no sólo porque la legislatura ha empezado ya su tercio final, de mostrar a los españoles que tiene un proyecto que posibilite solucionar los problemas desde ya. Eso exige, por tanto, que también se tienda la mano para llegar a acuerdos con el Gobierno, que el Ejecutivo debería tener en cuenta y no encorsetarse exclusivamente en la compleja geometría variable que mantiene con sus socios de Gobierno y de investidura. Los recientes pactos con Bildu para la Ley de Memoria Democrática no ayudan precisamente a ello. La oposición también se examina y no basta con que acorrale al Gobierno y explicite su debilidad. Los ciudadanos reclaman respuestas y darlas forma parte de su responsabilidad.