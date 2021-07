Andalucismo y financiación

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aprovechó ayer el acto en homenaje a Blas Infante para exigir al Gobierno de la nación una financiación justa. En primer lugar es de agradecer que eventos como el convocado para celebrar el 136 aniversario del autor de El ideal andaluz, que por su propia naturaleza un tanto forzada suelen acabar en una mera retórica historicista y regionalista -o pseudonacionalista, que es peor-, sirvan para reivindicar algo que es de vital importancia para los ciudadanos andaluces: que se acabe de una vez por todas con una infrafinanciación por parte del Gobierno central que condena a nuestra comunidad a unos niveles de bienestar por debajo de otras regiones. En segundo lugar, señalar que es importante que el presidente apoye explícitamente una iniciativa que aprobó en su día el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de PSOE y PP, aunque el primero, desde que llegó al poder nacional, parece haber olvidado las urgencias que tuvo en su día. La misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en su día fue la consejera del ramo en Andalucía, ha enfriado considerablemente el entusiasmo con que antaño reclamaba a Madrid una mejor financiación. Como bien dijo el presidente Moreno, dicha financiación no es una exigencia del Gobierno autonómico, sino de toda una sociedad que, mientras siga con el actual sistema, padecerá unos servicios públicos de menor calidad de lo deseable. Es urgente que en las cuentas estatales se reconozca de una manera nítida el peso demográfico de Andalucía en España y que se aplique la sencilla y lógica ecuación de que a más ciudadanos hay que destinar más fondos para atender necesidades como la educación o la sanidad, pilares del Estado del Bienestar. No estamos hablando de algo baladí: el consejero de Hacienda, Juan Bravo ha valorado entre 8.050 y 12.563 millones de euros la infrafinanciación de Andalucía por el actual modelo en el período 2009-19. La mejor manera de mostrarse andalucista no es con actos institucionales con poco sustento y que poco aportan, sino exigiendo unos fondos que son vitales para nuestra tierra.