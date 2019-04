No está la cosa para poesía, así que habrá que comentar los versos de Alberti: "Galopa, caballo cuatralbo,/ jinete del pueblo,/ que la tierra es tuya./ ¡A galopar,/ a galopar,/ hasta enterrarlos en el mar!". Si lo prefieren los entonan con esa música con la que Paco Ibáñez los cantó en el Teatro Olimpia de París cuando no les estaba permitido ni a él cantar en España ni al poeta volver del exilio. Ni a los millones de españoles que vivían en el territorio nacional expresar libremente sus opiniones, asociarse, sindicarse… Ni a las millones de españolas que vivían en el territorio español abrir una cuenta bancaria o comprar una casa sin el consentimiento de su marido. Y a ninguno de ellos y ellas, exiliadas o no, hacer lo que muchos haremos hoy: votar.

No está la cosa para poesía, así que "¡A galopar!" hasta enterrar en el mar el odio, la mentira, la injusticia, la corrupción, las concertinas, las palizas y las violaciones machistas, la pobreza infantil, la falta de oportunidades en nuestros barrios olvidados y en nuestros pueblos vaciados, los recortes en sanidad y educación, el cambio climático, la falta de recursos para la dependencia, la desmemoria, la pobreza adulta, las peligrosas rutas por las que se ven obligados a transitar los que huyen de sus países, la política penitenciara basada en la represión y no en la reinserción, la de drogas que sigue matando a tanta gente y todo aquello que, en definitiva, nos hace sufrir, nos aleja de la dignidad y de la felicidad, del cumplimiento de nuestros derechos como pueblo.

No está la cosa para poesía, así que "¡A galopar!" para lograr que todo eso sea enterrado en el mar. "¡A galopar!" hoy hacia los colegios electorales. "¡A galopar!" sobre todo a partir de mañana, asumiendo que si han ganado "los nuestros" nos decepcionarán y que si han ganado "los otros" se cumplirán todos nuestros peores pronósticos. A no ser que sigamos galopando con nuestro trabajo, con nuestra crítica, con nuestra organización ciudadana, con nuestra reivindicación. La historia que es ese caballo cuatralbo de Alberti ha avanzado siempre que ha sido el pueblo el que la ha cabalgado y la ha hecho avanzar hacia la Justicia, la Libertad, la Igualdad, la Dignidad... y en este momento histórico no va a ser de otra manera. No habrá retrocesos en los logros conseguidos si no permitimos que los haya y sólo habrá avances si todos nos empeñamos en que los haya.