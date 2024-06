Hace dos semanas estuve en Sevilla en el concierto de los ACDC rodeada de más de sesenta mil personas; cuando me confirmaron el aforo del estadio no me lo podía creer. Nunca he sido buena calculando multitudes, como tampoco acierto con las croquetas que me tocan: siempre me como alguna de más, soy muy despistada.

La sensación que tuve viendo el espectáculo que ofrecieron fue de auténtica fascinación: son historia viva de la música. Quizás sea su última gira, pero muchos pensaron lo mismo en la anterior y siguen al pie del cañón, nunca mejor dicho; parece que han hecho un pacto con el mismísimo diablo.

A sus 70 años la estrella del grupo va vestido de colegial: pantalón corto, chaqueta, corbata y una gorra. Siendo un adolescente, el director del instituto donde estudió le envió una carta a la madre quejándose de su lenguaje insultante y de sus gestos obscenos. Decía que siempre llevaba el uniforme sucio, las rodillas llenas de magulladuras, los ojos a la virulé y la nariz llena de mocos.

Lo último que se imaginaba este señor es que este chico hiperactivo iba a formar parte de una de las bandas de rock más importantes del mundo, con ese mismo uniforme y con el carisma suficiente para enamorar a millones de seguidores, con mocos y todo.

Como os iba contando, ahí estaba yo tarareando canciones que me han acompañado toda la vida, viendo a unos abuelitos hacer magia, porque no se puede llamar de otra manera. Yo estaba sufriendo por las rodillas del colegial cuando saltaba al terminar cada canción y cuando se tiraba al suelo y seguía tocando la guitarra ¡Esa cadera se merece una calle! (Tienen dos en España).

Lo que me hizo abrir los ojos cual lémur en medio de la noche fue la edad del cantante: 76 años. Dos horas y cuarto de concierto sin parar. De vez en cuando se iba a una lado del escenario a coger aire y a beber agua, aprovechando los solos de guitarra. Los del SAMUR seguramente estarían en constante tensión, podía pasar cualquier cosa.

Todo esto me hizo reflexionar, estaba embobada imaginándome a mí misma con esa edad. Si ya con la que tengo me cuesta salir a cenar fuera de casa no me quiero imaginar dentro de 25 años haciendo una gira europea y poniéndome Voltadol en las rodillas antes de salir al escenario y darlo todo.

¿Cuál será el secreto? Pienso que será la pasión por lo que se hace, el entusiasmo y la felicidad que te produce cuando no piensas en otra cosa. Tiene que ser eso porque no me explico cómo siguen después de tantos años: la pasión y el entrenamiento, desde luego.

Así que después de ver a estos titanes haciéndole un corte de manga a lo que se espera de la senectud voy a cuidarme más y a quejarme menos: espero seguir viajando en mi moto con 70 años, vistiendo una chupa de cuero con flecos en las mangas y tomando vermut con mis amigas en un pueblo del Algarve.

Angus Young, el rockero vestido de colegial, dice que “el éxito no se trata de reconocimiento externo, se trata de la satisfacción interna que obtienes al hacer lo que amas”. No hay más que decir. ¡Feliz jueves!