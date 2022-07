La Real Academia Española expresa que el concepto de amistad implica un afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. La amistad en la familia es esencial, es el primer pilar de la amistad social, ya que constituye la unidad social y afectiva básica de la sociedad. Aristóteles, en su Ética a Nicómaco, distinguía varios tipos de amistad: la amistad por placer, por utilidad y la amistad verdadera o amistad de la virtud. Cicerón, en su obra Sobre la amistad, realiza apreciaciones interesantes acerca de la amistad que merece la pena visitar. Decía que al tipo de amistad donde predomina el aprecio sincero las denominó amistades perfectas.

Para Aristóteles, y también para Cicerón, la reciprocidad define la amistad esencial. La amistad en condiciones de igualdad es la propia de las personas y comunidades de bien, y es la amistad perfecta, es distinta de la que se da en condiciones de desigualdad que conduce a una amistad por utilidad. Michel de Montaigne escribió sobre la amistad quizás debido a su relación de amigo con Etienne de la Boétie, una amistad considerada filosófica que solo la peste pudo truncar.

Frank Luerweg, en el artículo Las raíces de la amistad (Mente y Cerebro, 2021, 111), indica que la amistad tiene un componente evolutivo estratégico, ya que una buena red social aumenta las probabilidades de supervivencia en condiciones adversas. Una ciudad con una trama densa y bien distribuida de espacios de convivencia, con calidad y confort ambiental adecuados, en los barrios que la integran, genera encuentros y afectos que facilitan la amistad, con las ventajas para la salud individual y social en un mundo de inseguridades crecientes a veces ajenas a la propia ciudad.

En el Plan Estratégico Municipal de Mitigación y Adaptación ante el Cambio Climático de Huelva se favorecen este tipo de espacios y con ello la amistad social en el conjunto de la ciudad a través de sus barrios. Las relaciones humanas de amistad, la amistad social en su conjunto, fortalecen además la salud. De acuerdo con Robert Dunbar necesitamos unas doscientas horas de interacción directa para que un conocido se convierta en amigo. Aristóteles decía que la amistad necesita tiempo. Por ello, los espacios urbanos de encuentro, los espacios conviviales, son imprescindibles para el establecimiento de la amistad social en las ciudades, el Ayuntamiento de Huelva tiene un importante proyecto al respecto. La poca disponibilidad de tiempo y la inexistencia de los espacios apropiados no facilitan este proceso de generación de amistades, esencial para el fortalecimiento de la sociedad. La ciudad es un ámbito muy favorable a la amistad social, pero hay que favorecerla, y ahí la municipalidad tiene un papel esencial. Algunos investigadores sociales manifiestan que las personas subestiman la importancia de los factores sociales en la salud, sentirnos identificados y conectados con una comunidad, tener amigos, fomenta el bienestar y la salud. Sería ideal poder pasar esta idea del plano comunitario local, nuestra red de amigos, a la escala global, de amistad entre países, todos saldríamos favorecidos ya que la inexistencia de buenas relaciones globales, con multipolaridades tóxicas como las que vivimos, conduce a inestabilidades globales con posibilidad de conflictos a escalas variadas e incidencia en la vida diaria de las personas. El mundo hoy es un buen ejemplo, un mundo en guerra, donde las relaciones se expresan en mediante la economía y el dominio, con un alejamiento de los valores de la amistad. La Carta Encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, Sobre la fraternidad y la amistad social, de 2022, es una aportación del pontífice para la transformación positiva del mundo, un documento social y económico muy relevante en un planeta lleno de palabras vacías, con escasez de amistad social. El Papa pide reconstruir el sentimiento de pertenencia a una misma humanidad, en el capítulo sexto de la Encíclica, Diálogo y amistad social, se invita a una cultura del encuentro. Los valores de la amistad fueron destacados por Cicerón, preguntándose ¿Cómo puede haber una vida llena de vida que no descanse en el mutuo afecto de un amigo? ¿Qué puede ser más dulce que tener a alguien con quien atreverse a hablar de todo como con uno mismo? También decía que la amistad hace más espléndidas las situaciones favorables, y las adversas, al comunicarlas y compartirlas más livianas. Impregna Cicerón la amistad de amor, ya que amar, para este autor, no es más que querer al que se ama sin pretender llenar ninguna carencia, sin buscar ninguna utilidad, aunque ésta florece por sí misma a partir de la amistad incluso si no se la ha perseguido. También plantea Cicerón, en su tratado Sobre la amistad, que los asuntos humanos son frágiles y caducos, hay que buscar siempre a alguien a quien amar y de quien recibir amor, pues si se elimina el cariño y la benevolencia, se elimina toda la alegría de la vida.