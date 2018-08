El pasado 3 de agosto, y tras dos años anunciando su aparición, Travis Scott sacaba nuevo disco, Astroworld. El nombre surge de un parque de atracciones de Houston que cerró en 2005, de la cadena Six Flags. Scott quería hacerle un homenaje a su ciudad natal. A las 24 horas de la aparición de Astroworld ya se habían producido más de sesenta y cuatro millones de streams (reproducciones en plataformas digitales). El viernes 10 de agosto, una semana después de la aparición, ya es disco de oro en Estados Unidos. Otro fenómeno musical es Post Malone, que en marzo de 2018, y en solo 14 horas, fue disco de platino. Este segundo álbum de Malone (nacido en 1995) se titula Beerbongs et Bentleys.

De Malone solo se ha puesto un tema en los 40 Principales, Rockstar, y además se trataba de una versión censurada del mismo. Las cadenas musicales convencionales de España poco o nada saben de la música de Scott o de Malone. No interesa por algunas de estas razones. Primero porque nuestras cadenas suelen reproducir música en castellano, el público español apenas escucha música en otro idioma que no sea el suyo. En segundo lugar, porque si no nos enteramos de la letra, no sabemos apreciar la música.

Hace años escuchábamos a los Beatles, a Michael Jackson, a los Rolling Stones. No quiere decir con esto que no se sigan escuchando, y tampoco quiero generalizar de los españoles, hablamos de un público medio y abundante. En España hay personas que saben apreciar la música y lo hacen, son los menos. Pero la gran mayoría no quiere salir de su zona de confort musical, por miedo a escuchar algo que requiera un esfuerzo, algo más intelectual. De nuestra zona de confort apenas salimos, y el arte precisa salir de allí para descubrir nuevos horizontes. Con esto de la música y el arte en general nos estamos catetizando.

Y además de música o el arte nos suele ocurrir con la política. Los políticos siguen pensando que nos chupamos el dedo, vamos que somos tontos. Lo del nuevo secretario general del PP Teodoro García Egea es lamentable. En la defensa que hizo del asunto del máster de Casado dijo: "El PP va a estar en esas cuestiones, no si en primero de EGB Casado hizo un Pinta y colorea". Vamos que nos falta el respeto. El señor Casado, si desea regenerar el Partido Popular debe dimitir y poner al frente del partido a una gestora transitoria, hasta que el Supremo indique si los posibles cargos, son cargos contra él. Menos zona de confort señores.