Vuelta a la normalidad, empezamos de nuevo

Empieza 2021, lentamente iremos recuperando la normalidad en la misma medida que el control de la pandemia se vaya haciendo efectivo, según las previsiones a finales del verano ya no habrá excusas para recuperar la actividad perdida, por tanto es el momento de plantear nuestras estrategias provinciales para reiniciar las reclamaciones de infraestructuras que quedaron en segundo plano para atender a lo urgente.

Pero hay que ser realistas y considerar que si antes era difícil la llegada por ejemplo del AVE a nuestra ciudad, ahora con la crisis generada por el covid en la actividad empresarial y consecuentemente la caída de los ingresos vía impuestos en paralelo a la subida de los costes sanitarios y sociales, se aleja aún más, al menos en el tiempo, la ansiada comunicación ferroviaria de alta velocidad.

Por esto, ahora más que nunca es necesaria la imaginación, el emprendimiento y el empuje de la sociedad en reclamar unas infraestructuras que para nada dejan de ser necesarias ante el nuevo escenario.

Ante un futuro de recomposición de la situación económica necesitamos ser competitivos para situar a Huelva no solo en el mapa turístico español, sino en el mapa de suelo industrial y logístico, apoyando con estas futuras infraestructuras otros proyectos como la construcción de la zona de actuación logística (ZAL) del puerto de Huelva o la consistencia del proyecto CEUS, proyectos ambos que son vitales en el futuro a medio plazo de nuestra provincia.

El último pleno de la Cámara de Comercio de Huelva anunció hace poco una nueva estrategia para conseguir estos fondos que se nos niega sistemática e históricamente desde el gobierno central para la construcción del AVE, que no es otra que aprovechar por un lado los cuantiosos fondos que la Unión Europea tiene previsto destinar a las zonas fronterizas con bajo desarrollo como lo son el Algarve portugués y Andalucía y por otro la coincidencia del turno de presidencia de la Eurorregión Andalucía Algarve en el gobierno de la Junta de Andalucía.

Esta iniciativa puede conseguir que llegue el Ave por fin a Huelva o no conseguir nada, lo que tengo claro es que la peor iniciativa es la que ni siquiera se intenta, el resultado de la vía seguida hasta ahora no puede ser más pobre, sigamos buscando nuevas ideas, lo importante es no abandonar algo que toda la sociedad onubense cree de justicia para su futuro socioeconómico.

Pero no olvidemos que nos quedan más infraestructuras en cartera, la siguiente el desdoble de la N 435, la conexión por autopista con Extremadura nos consolidaría como nodo logístico en el transporte de mercancías a través de nuestro puerto y facilitaría la recuperación del tocado sector turístico de nuestra costa.

Nuestro futuro económico depende en gran parte de estas infraestructuras que de momento no hemos conseguido, pero esto no debe menguar nuestro ánimo en seguir intentándolo y para ello se agradecen nuevas ideas y ganas de seguir tirando del carro.