El Green Deal o Pacto Verde no es otra cosa que el intento desesperado de “mantener las cosas como están”, pero corrigiendo los graves problemas que “mantener las cosas como están” está provocando. Dicho de otra forma: hay que buscar las formas de corregir o frenar el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o sexta extinción masiva, la desertificación… pero sin tocar el sistema económico que rige el mundo y que está en el origen de todas esas catástrofes: el sagrado capitalismo.

Si no hemos puesto freno a los obscenos beneficios de las grandes corporaciones cuando estas han generado la situación de desigualdad más importante de la historia. Si no lo hemos hecho cuando hemos contemplado gravísimas situaciones de explotación laboral e incluso esclavitud. Si no lo hemos hecho cuando aquí y allá las grandes corporaciones han provocado macabras guerras por el control de determinados recursos… ¿A qué vendría hacerlo ahora para estas cositas de ecologistas?

El capitalismo no se toca, el dinero debe ser libre (las personas ya si eso…). Y esto también vale para la otra pata de los problemas ecológicos, la de los residuos: hagamos lo que haya que hacer con la basura, reciclemos, reutilicemos, las tres R, caballero, sensibilicemos… mientras eso siga reportando beneficios, pero, por supuesto, no toquemos el sistema. Inventémonos palabrejas nuevas, para dar la sensación de que estamos trabajando en ello, como Economía Circular, sostenibilidad, o esa del Green Deal, pero sigamos aumentando la producción, que la máquina no pare, que la caja no pare de registrar aumento en los beneficios.

Sin embargo hay que tomarse muy en serio la apuesta por esas cuestiones, hay que mejorar los sistemas de gestión de residuos, hay que transformar las cadenas de producción. Pero no pongamos a la zorra a cuidar de esas gallinas. Es imposible que el capitalismo corrija un problema como el de las basuras.

Es necesario que de vez en cuando se ponga el foco en que la transición ecológica no puede hacerse sólo dejando de lado los combustibles fósiles, porque si las alternativas generan basuras con las que no sabemos qué hacer o si seguimos aumentando las cantidades de residuos generados, habremos generado otro problema. Por eso está bien que durante esta semana la Unión Europea se plantee que debemos reducir la cantidad de residuos que generamos y que eso requiere de bajar el nivel de consumo.