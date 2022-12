No es fácil escribir una columna de opinión en este momento en que escribo, sin dedicarla a la invasión rusa de Ucrania y a los miles de muertos y desaparecidos en ambos bandos contendientes; a los movimientos sociales que se están llevando a cabo en China, como protesta ante la política de aislamiento frente al coronavirus que padece su población y que su gobierno no está dispuesto a modificar; a los misiles que de vez en cuando dispara el líder de Corea del Norte jugando con fuego y metiendo en una tensión bélica a dicha zona; al mundial de futbol de Catar y lo que de blanqueo de dicho país supone la tal cosa; a los paquetitos que en este día se están recibiendo en empresas y organismos oficiales de Zaragoza y de Madrid, por ahora, con contenidos deflagrantes y no sé si explosivos porque no hay información suficiente; a la tensión existente entre los socios que componen el gobierno del Estado (PSOE, IU, PODEMOS y lo que sea SUMAR); a lo que la cercanía de las elecciones puede suponer de ruptura para marcar el terreno propio, en un gobierno de coalición, según las estadísticas que los politólogos pregonan; al cambio de posición que pudieran mantener los aliados parlamentarios del Gobierno cuando pase mayo y enfilemos la senda hacia las elecciones generales; a la posibilidad de que el PP con el Sr. Feijóo a la cabeza -cuestión que ha de barajarse sin duda alguna- tenga opción de gobernar este país, pero, haya de hacerlo sin más remedio con la ultraderecha (cosa que también sería lícita, cuidado, si así lo decidió el pueblo con su voto) y a cómo se vería la tal cosa desde Europa, incluso por los partidos conservadores que componen el parlamento europeo; en el desbarre existente en lo que hay a la izquierda del PSOE, y que andan armándose de razones (o sea, a la gresca descarada y torticera) para copar las posibles listas que pudieran presentarse, que esperemos no resulte un desaguisado tal como ocurrió en Andalucía en las últimas elecciones autonómicas, con la resultante que sabemos, que casi no llegan a presentar la lista, mejor dicho, no llegaron; al maremágnum inclasificable en que se ha convertido la sede principal del parlamentarismo español; a la increíble defensa que siguen haciendo algunos del ministro del Interior. En fin… dada la cantidad de materias en suerte, puede usted elegir la que le parezca oportuna y disertar sobre la misma, que cabe la posibilidad de que estemos de acuerdo. O no.