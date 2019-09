Inicio tenso en alguna dependencia...

El verano no ha servido para descansar, sino para todo lo contrario en alguna de las agrupaciones que presumiblemente iban a tener buena salud en este mandato. Mesa de la Ría, que ha duplicado su presencia en el Ayuntamiento de Huelva (al pasar de uno a dos concejales) ha sufrido una ruptura interna que le ha llevado a vivir momentos más que incómodos en alguna de las dependencias del Ayuntamiento de la capital. Oficialmente se había renovado su junta directiva, pero el sector que ha salido entiende que ese cambio no es legítimo porque no se llevó a cabo respetando las normas para ello. La tensión podría llegar a los Tribunales.