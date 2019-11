Días de vino y coplas

Al vino yo no lo miro/ cuando lo voy a tomar./ Se me hace agua la boca/ y no me gusta mezclar. Es una copla de Félix Dardo Palorma, al que dedican un concierto homenaje, en el marco del Otoño Cultural Iberoamericano, los cantores Roberto Mercado y Óscar Domínguez, que acaban de llegar de Mendoza (Argentina), donde nació Palorma hace cien años, como inicio de una gira por España y Alemania. La causa de que nos visite esta embajada musical, portadora de una muestra de la singular riqueza del folclore mendocino, puede encontrarse en el viaje del OCIb la pasada primavera a Mendoza y a Córdoba, con motivo de la presentación en el Congreso de la Lengua Española, celebrado en esta última ciudad, del proyecto de edición de las versiones bilingües de Platero y yo, traducido a idiomas de varios pueblos originarios de América. La estancia en las dos provincias puede calificarse de muy productiva culturalmente, ya que se sentaron en ella las bases para establecer una colaboración permanente para la organización de eventos a compartir en ambas orillas del Atlántico. Como avanzada de ellos, se presenta el viernes próximo en las Cocheras del Puerto el concierto Palorma ciento por ciento, que sonará asimismo en otros lugares de la provincia de Huelva.

Mendoza es la región vitivinícola más interesante y avanzada de Argentina. Además de la reconocida calidad de sus caldos llaman la atención sus avances en enoturismo, basado en el turismo gastronómico, pero que desde él se proyecta a manifestaciones de artes plásticas o musicales. Hoy se ha convertido en una forma de turismo consolidada, que la sitúan a la altura de países pioneros como Francia, Italia y Estados Unidos. Pensamos que es un modelo válido para Huelva, donde las sinergias entre las bodegas y las empresas dedicadas a actividades turísticas podrían generar un alto valor añadido. Algunas ya están en ello.

Coincidencias, o mejor confluencias: también el pasado viernes y en el mismo escenario de las Cocheras, un público entregado pudo viajar musicalmente al medievo con el concierto de Artefactum In vino veritas, que tomó prestado el título a Plinio el Viejo, ilustre escritor y naturalista romano que murió en la erupción del Vesubio. Unas semanas antes en la UNIA se había celebrado la Cata de Libros, Vino y Jabugo, con las Denominaciones de Origen onubenses, que contó igualmente con una destacada presencia argentina.