¡Cuán fiable es Wikipedia! (y III)

Decíamos en los artículos anteriores que Wikipedia en poco espacio de tiempo superó en tamaño y también en interés al proyecto del que nació. Esto atrajo a muchas personas, colaboradores de todos los países del mundo de toda clase social, académica y política ya que se necesitaba poca "infraestructura" burocrática, creciendo y desarrollando una vida propia, comenzó a funcionar (especialmente) con independencia de Nupedia.

Sabemos que Wikipedia es el sitio web, basado en la publicación de hipertexto editada, más conocido y más visto en el mundo, clasificándose entre los primeros desde el año 2007. No es un wiki único, sino más bien una colección de cientos de ellos en diferentes lenguas. Hay que aclarar que además de Wikipedia, existen miles de otras publicaciones, tanto privadas como públicas, que abordan la gestión de la capacidad que tiene el humano para desempeñar una determinada actividad o tarea con habilidad, y eficacia.

Es indudable que el proyecto iniciado en 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger ha sido exitoso conduciendo a la Wikimedia Fundation (WF) en 2003. Recogemos de la web de la WF: "… es una institución sin ánimo de lucro que proporciona la infraestructura esencial para el conocimiento libre. Albergamos Wikipedia, la enciclopedia en línea gratuita, creada, editada y verificada por voluntarios de todo el mundo, así como muchos otros proyectos comunitarios vitales. Todo lo cual es posible gracias a las donaciones de personas como usted. Damos la bienvenida a cualquiera que comparta nuestra visión para que se una a nosotros en la recopilación y el intercambio de conocimientos que representen plenamente la diversidad humana…" (sic).

Cualquier día de la semana nos levantamos, y aquellos que nos dedicamos a la docencia e investigación (los que no también), al abordar un trabajo sobre un tema de nuestra competencia (o simplemente curiosidad) que no dominamos suficientemente, el primer recurso al que acudimos es entrar en Google y, permítame el lector la expresión, bichear -en muchos casos con un rezo incluido y en inglés porque parece que es más fidedigno- si hay alguna referencia y/o entrada en Wikipedia. ¿No es así como (el lector puede ratificarlo o no) nos comportamos la mayoría de las veces al comprobar que, para la consulta rápida, llevamos razón en nuestro pensamiento inicial o es que desconocemos absolutamente el significado del concepto consultado? Estoy convencido que podemos imaginarnos, un poco al menos, esta situación: todos hemos hecho consultas rápidas en Wikipedia para demostrar que llevamos o no razón, o simplemente que no tenemos ni la más remota idea. Por ello, debemos cuestionarnos, ¿cuán es fiable Wikipedia?

Es una cuestión cuya respuesta debe conducirnos a la reflexión. Si Wikipedia se define a sí misma como la enciclopedia libre que todos pueden editar de forma anónima o no, pudiendo alterar libremente sus contenidos, que recibe una media de consultas más que considerable por segundo y que entre sus pilares se concreta su afán de búsqueda de la neutralidad, es esta filosofía la que conducido a las muchas dudas existentes sobre la fiabilidad de dichos contenidos.

Hay voces que se han alzado a favor y en contra. Para el lector interesado le recomiendo la lectura del artículo de Medelyan, Milne, Legg y Witten, titulado Mining meaning from Wikipedia, publicado en la revista International Journal of Human-Computer Interactions y que aparece en las colecciones de Trabajos de Computación y Ciencias Matemáticas, Artículos de Artes y Ciencias Sociales. A modo de resumen los autores describen: "… Wikipedia es una mina de oro de información; no solo para sus numerosos lectores, sino también para la creciente comunidad de investigadores que lo reconocen como un recurso de escala y utilidad excepcionales. Representa una gran inversión de juicio y esfuerzo manual: un enorme tapiz de conceptos y relaciones en constante evolución que se aplica a una gran cantidad de tareas…" (sic).

El núcleo central de este artículo se centra en la exploración del uso de vínculos, opiniones, inventarios, acciones y reseñas que se encuentra en Wikipedia. Plantea, cómo en la actualidad se utiliza, cómo se aclimata y se combina con otras estructuras y organizaciones para crear recursos completamente nuevos, así como la identificación de grupos e instituciones de investigación y personas involucradas, que aportan modos de desarrollo en los últimos años para facilitar la recuperación y extracción de la información.

Otras opiniones, sobre si las fuentes de información aportadas por Wikipedia generalmente son fiables, nos conducen a que sabemos que la aceptación como válidas en el ámbito científico (calidad de los artículos de investigación) se determina por las revisiones por expertos en el área de conocimiento correspondiente, proceso conocido como revisión por pares (peer review en inglés). Sin embargo, no pocos estudios apuntan a que este sistema presenta defectos importantes como la dilación, la resistencia a la publicación de nuevas ideas, nepotismo por no decir "enchufe", sesgos de muchos tipos, renombre académico en el proceso de evaluación, competencia desleal y falta de acuerdo entre distintos expertos de cara a la publicación de un determinado trabajo.

¡Esto es así, salvando las excepciones, y el mundo académico lo sabe!