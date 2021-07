Mª del Carmen Rovira Gaspar, hija predilecta de Huelva (III)

Finalizamos esta serie de Tiempo de Academia dedicada a la Profesora María del Carmen Rovira Gaspar, haciendo un breve bosquejo de su amplia y excelente trayectoria académica, rubricada por su interés en la historia de la filosofía en diversas vertientes: la filosofía medieval y la renacentista. A éstas hay que añadir los pensamientos filosóficos en España y México en los siglos XVI al XIX.

Permítame el lector, la licencia. Se sabe que durante siglos la filosofía abarcó todos los aspectos del saber.

De la misma manera que la religión intenta proporcionar explicaciones globales e interpretaciones acerca del mundo, la mitología constituida de relatos y creencias relativamente cohesionados, con los que los pueblos se han explicado tradicionalmente a sí mismo su origen y la razón de ser de todo lo que le rodea, la filosofía se distingue por ser una búsqueda racional, coherente y rigurosa, es un esfuerzo sistemático para encontrar respuestas y resolver determinados enigmas de la existencia.

Por todo ello, la profesora Rovira siente verdadera fascinación por la historia de la filosofía, como se ha indicado ut-supra, consecuencia de la influencia del filósofo José Gaos que reconocía la valía de su alumna a la que dirigió su tesis de maestría en 1955, titulada Eclécticos portugueses del siglo XVIII. Quedó tan satisfecho con la investigación de su pupila, que promovió la publicación de este trabajo como libro, el cual fue editado conjuntamente por El Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica en 1958.

Su carrera académica de gran solidez le ha permitido impartir numerosos cursos, ha sido conferenciante invitada en innumerables congresos efectuados en la UNAM y en otras instituciones educativas de México y Argentina, coordinando una amplia cantidad de proyectos de investigación, entre los que hay que destacar: a) Polémicas filosófico-político-religiosas en México en el siglo XIX; b) Pensamiento filosófico-político de los jesuitas mexicanos del siglo XVIII.

Un comentario: siempre me ha interesado la figura de Galileo Galilei (GG) astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano, relacionado estrechamente con la revolución científica. Al intentar profundizar en la obra de GG, leo que no había buena conexión con los jesuitas. Estos utilizaron por primera vez el telescopio inventado por Galileo, pero que él nunca utilizó para demostrar sus opiniones sobre el sistema solar. El famoso jesuita Horacio Grassi fue el primer científico que utilizó el telescopio que observó junto con otros compañeros jesuitas tres cometas y sus posiciones, lo que nunca había logrado GG con su invento. Los resultados de la observación científica del jesuita Grassi no fueron del agrado de Galileo, quien no podía admitir que ningún cometa pudiera orbitar como lo había demostrado el jesuita, y además se burlaba de él escribiendo su famoso tratado Saggitario en el que invocaba su propia autoridad en la materia y se negaba a aceptar las conclusiones de Grassi.

En el momento procesal de recabar información me encuentro con un interesante artículo de la profesora Rovira, Algunos matices ideológicos del siglo XVII en México (La controversia entre D. Carlos de Sigüenza y Góngora y el Padre Eusebio Francisco Kino sobre Ia naturaleza y efectos de los cometas) publicado por la revista Cuadernos Salmantinos de Filosofía publicado por la Facultad de Filosofía de Ia Universidad Pontificia de Salamanca, 1985.pp.289-304.

Para el lector interesado recomiendo su agradable lectura en el enlacehttps://summa.upsa.es/pdf.vm?id=801&lang=es.

Destaco que en él encontrará un interesante apartado sobre Sigüenza que en su Manifiesto filosófico contra los cometas da opiniones: "…sobre los filósofos escolásticos tradicionalistas los coloca en el mismo grupo que a los poetas, ponderando Ia cosa más de Io debido y siguen las opiniones del vulvo. Los despoja de toda actitud lógica y científica. Que se refiere a una escolástica decadente y tradicionalista, …. tiene en cuenta el tono general empleado en Ia Libra y los continuos e irónicos ataques a Ia metafísica y sus entes. También lanza cierta crítica a los doctores sagrados indicando que se valieron de los argumentos que señalaban a los cometas como causas directas de desgracias para dominar a los hombres en su conducta…" (sic).

También nos muestra en el artículo como GG tuvo serios problemas con los jesuitas italianos en relación con sus concepciones astronómicas y que se oponía a ellos principalmente porque no seguían ni aceptaban Ia teoría copernicana y en su lugar abrazaban Ia teoría de Tycho Brahe que planteaba que Ia tierra permanecía inmóvil y que Ia luna y el sol giraban alrededor de ella y los planetas y estrellas giraban alrededor del sol.

Termino la serie con las palabras del profesor José Luis Mora García del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid y dedicadas a la profesora María del Carmen Rovira Gaspar, Historiadora del pensamiento mexicano, "...Si la causa que provoca el exilio alimenta el sueño del reencuentro, otro tanto hace la necesidad de realizarlo, es decir, de reincorporar a quienes fueron expulsados…" (sic). Palabras pronunciadas en su homenaje realizado por el Ayuntamiento de Huelva y la Academia Iberoamericana de La Rábida el 14 de junio de 2021 en la ciudad de Huelva.