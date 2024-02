La última fase de cambios de sentido de circulación acometida en calles del entorno de la Plaza de la Merced, de Huelva, modificaciones en el tráfico llevados a cabo con motivo de la peatonalización de las calzadas anexas al céntrico espacio público, están causando un gran caos circulatorio en la calle Vázquez Limón y vías adyacentes, con el consiguiente cabreo de los conductores y de vecinos de la zona.

En la conexión de la calle Vázquez Limón con el Paseo Buenos Aires se ha instalado un semáforo, con un temporizador con el que sólo da tiempo a que pasen seis vehículos antes de que se vuelva a poner en rojo, con lo cual se forman largas filas de coches parados, que impiden además que puedan incorporarse a la vía vehículos que circulan por calles perpendiculares, es el caso de las calles Jacobo del Barco y Rui Vélez, con el consiguiente atasco en las distintas calles afectadas.

También les cuesta incorporarse a la vía a los vehículos que están estacionado en la calle debido al tapón que se produce así como a la actitud de algunos conductores que temiendo que el semáforo se vuelva a poner en rojo no dan paso a otros coches. Hay además riesgo para los peatones, ya que algunos conductores no dudan en pasar a toda prisa cuando el semáforo ya está en ámbar.

No queda todo aquí, los vehículos que van por el Paseo Buenos Aires y quieren acceder a la calle Aragón se encuentran con un semáforo que, si está en rojo, les obliga a quedarse parados en medio de la vía, que registra diariamente una gran tránsito, esperando a que éste se ponga en verde, entorpeciéndose con ello la circulación y suponiendo un riesgo para los conductores.

Sólo han pasado tres días desde que los nuevos cambios de sentido de circulación se pusieron en marcha, tiempo más que suficiente para darse cuenta en la Administración local de que hay algo que no funciona y que hay que volver a replantearse, por lo menos, la manera de regular el tráfico, se trata de una reorganización del mismo debido a la peatonalización del entorno de la Plaza de la Merced, con el objetivo además de que éste sea fluido y no se produzcan embotellamientos y no ha sido éste el resultado obtenido, hay que solventar cuanto antes el problema causado y no ocasionar más molestias de la cuenta al ciudadano, ampliar las zonas peatonales de la ciudad pero también asegurar una buena movilidad.