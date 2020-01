Después de años que parecieron épocas, en Huelva resurge el rugby de veteranos. Un día de entrenamiento a la semana, un par de catalizadores humanos, ganas y partidos en el horizonte. Esos son los ingredientes que se han cocinado a fuego lento en el campo de San Andrés de Corrales -de nuevo fuera de Huelva capital- para que los bulldogs, ardillas y dinosaurios retirados tuviesen una reserva en la que retozar a gusto.

Poco a poco se elevan por encima de los quince jugadores mínimos. Hace un año salían un puñado de ellos a jugar a Córdoba o a Cádiz. Como si de la mesnada del Cid se tratase, jugaban bajo bandera extranjera, eran mercenarios a cambio de un rato de rugby y terceros tiempos a la altura. Hasta Croacia llegaron a viajar y allí jugaron bajo las cuatro barras de la Santboiana. Desde entonces les une una inquebrantable amistad con los catalanes.

Los veteranos de Huelva estaban deseando tener su propio equipo, y reciben con los brazos abiertos a todo el que se acerca a probar, incluso a aquellos con cero horas de vuelo y más de treinta y cinco años de edad. Nunca es tarde.

En el horizonte un torneo internacional en la provincia de Huelva y un desplazamiento a Málaga. Se juega lo justo, pero bien. En el campo de San Andrés se ven los miércoles más de quince tipos, y cuantos más mejor. Nunca es tarde para acercarse a este deporte. Los entrenamientos de veteranos son ligeros, con poco contacto y divertidos. Sólo cuando la mesnada siente un partido cerca la cosa se pone un poco más seria, pero andando con ojo, que todos quieren jugar. Cuando el corazón y los sesos siguen dispuestos; cuando no quieres alejarte del balón oval o quieres acercarte, y el cuerpo te dice que no; entonces es el momento de unirte a estos jóvenes cascados. Y recuerda, nunca sabrás si has ganado o has perdido hasta que termine el tercer tiempo. Los veteranos Huelva 1906 te quieren en sus rucks. Únete a los Quince de San Andrés.