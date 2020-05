Con esto también podremos

Queridos académicos y lectores: hoy escribo para enviar un mensaje de aesperanza a toda la sociedad y especialmente a las mujeres y hombres vinculados al sector de la gastronomía y el turismo. Desgraciadamente hemos sido los primeros en notar sus efectos y seremos de los últimos en poder salir de la crisis. Negar la evidencia sería absurdo y no nos ayudaría a tomar las medidas necesarias para adaptar nuestro negocio a un nuevo escenario, sin horario ni fecha en el calendario a día de hoy, pero que merece de una profunda reflexión ahora para estar preparados en el futuro. No quiero que nadie dude porque desde luego son los fallecidos, enfermos y sus familiares la prioridad, pero esto no quita que los profesionales debamos realizar esfuerzos para conseguir superar las malas previsiones económicas que pronostican los expertos, si queremos arrimar el hombro. Esta columna pretende ser hoy un manifiesto para decirles que #ConEstoTambiénPodremos y que en la raíz de la solución a la pandemia estamos nosotros, el ser humano. Tenemos una oportunidad inmejorable para demostrarnos que unidos somos una raza insuperable capaz de afrontar retos hasta ahora inimaginables por nosotros mismos. Una sociedad solidaria y generosa construye sobre lo colectivo porque sabe que individualmente somos pequeños, y que la suma de muchos nos hace insuperables. Es el momento de demostrar nuestra capacidad de resiliencia y también de prepararnos para el futuro. En este sentido, son numerosas las iniciativas que han surgido en la red para mejorar nuestras capacidades y continuar enganchados a la profesión que nos apasiona y procura el sustento para las familias. Considero que dedicar tiempo a la formación personal es una buena inversión siempre, pero estando en estas circunstancias confitados en casa ya no tenemos excusas para no mejorar y profundizar en conocimientos sobre vinos y brandis de Jerez, Rioja u otras maravillas de nuestra tierra. Gracias a la Fundación Osborne, los jóvenes en formación de escuelas de hostelería que han visto interrumpidas las clases, profesionales y aficionados podremos disfrutar desde nuestro sofá de unos contenidos de calidad a un solo clic de ratón. Anímense, pasen y vean, son todos bienvenidos... nos vemos en los bares y restaurantes en cuanto sea posible. Un fuerte abrazo.