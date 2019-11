Un paso al frente: ganar, ganar y volver a ganar

A cuatro puntos del play off y a la misma distancia del descenso. El Recreativo cerró un mes de octubre nefasto sin victorias y sin respuestas contundentes frente a los rivales de media tabla para arriba. Monteagudo tiene trabajo a base de hechos, leer la cartilla a muchos jugadores con cartel de "a mí no me toques" y dotar al equipo de vigor para corroborar que su objetivo no pase por una temporada de tránsito. El Recreativo era un equipo de andar por casa y ha perdido esa fortaleza que compensaba la falta de convicción y su fragilidad fuera. Y esta caída de la estructura ante Linense y Cartagena frustra la fuente salvadora de ingresos de puntos.

El partido más importante siempre es el siguiente, pero se presenta un mes de noviembre de pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho: restituir un equipo anárquico que lleva el cumplimiento de los propios deberes anunciados y esperados. Cualquier rival es una fuerte oposición, si bien los que están abajo acumulan deméritos para ello. La mayoría de los puntos cosechados (9 de los 14) fueron ante los cinco últimos, pese al fracaso en Villarrobledo (cuarto por la cola) y ganar en el descuento al último (Mérida) provocando una explosión de júbilo... todavía está corriendo Chuli tras el gol.

Y a la espera del penúltimo, el filial del Granada, que junto al Villarrobledo con seis derrotas de 10 partidos son los más débiles y goleados del grupo, pese al análisis temible de Monteagudo porque algunos jugadores entrenan con el primer equipo. Igual pasa aquí y fíjate donde está el onubense. El Nuevo Colombino es el centro adecuado para curar las heridas para enfocar el propósito de enmienda. El equipo tiene que someterse a un ciclo de identidad consciente de sus pretensiones y el efecto de afianzar lo estipulado. Y es que el Recreativo se juega mucho: recuperar la fe, la esperanza y la confianza de su afición.