¿sabe dónde estaba el Decano hace exactamente dos añitos? Perdón, claro que lo sabe; me refiero a que si recuerda contra quién se medía justo en fechas como las de ahora. Pues un 13 de noviembre de 2021 el Recre disputó un encuentro que era toda una mina oculta frente a Los Barrios en Los Cortijllos, con las dimensiones del terreno de aquella manera y con Juanjo y Arjona solventando la papeleta. Pocos días después nos medimos al Xerez ‘no fake’ en casa en el que fue, quizás, el mejor partido de la breve era Gallego por el rival, la remontada, la intensidad, el ambiente… Cómo cantamos ese día los dos tantos de Juan Delgado y el que se sacó de la chistera Manu Galán…

Del terreno trampa de Los Cortijillos al impecable césped de la ciudad deportiva del Atlético ha cambiado prácticamente todo: entrenador, dirección deportiva, administración, plantel (salvo los ‘rubenes’ y el citado Manu, ahora lesionado)... Lo que no ha variado es lo de la peña acompañando al Decano; 260 kilómetros hasta el pueblo gaditano o casi el triple hasta Majadahonda, como decía Alcalde, “es una locura que hubiera más de los nuestros que de los de casa”. Cuántas veces habremos oído ya esa frase.

Por cierto, lo de los ‘rubenes’ es grande y singular. Lo del arquero, por la mística de su vuelta y la relevancia que tiene desde entonces, además de que ya sólo le queda jugar con el Decano en Primera (¡qui lo sa!) para, creo, batir un récord brutal tras haberse vestido de albiazul en Segunda, Segunda B y en la tres categorías ‘rubialanas’ de reciente creación; y lo del ex de Los Rosales porque, desde el día que terminó dando botes con hielo en el pie celebrando el ‘Chendazo’ en Los Palacios y hasta hoy, ha crecido en el barro como el que más y se ha convertido en todo un eje de lo que intenta ser el Abuelo: un ente con verdadera identidad. Su pareja con Trapero empieza a recordar a alguna otra memorable. Y sé que esto no va del lugar de nacimiento, ni de la edad, trayectoria o similar sino de apoyarnos en tipos que nos hacen seguir creciendo, pero si son de la casa mejor ¿no? Como los que disfrutaron en Majadahonda de mojarle la oreja a otro filial de otro gigante: esos no es que sean buenos, es que son los mejores. Aunque a veces ‘se maten’ entre ellos.