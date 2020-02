Me adaptaré, sin duda

Otro año más y sin darme cuenta me veo cantando el pasodoble de Los viudos alegres La Punta el Sebo alevanta, himno del Carnaval Colombino. Lo que mejor me sale es el chin-pum final. Como cada año, me vuelvo a encontrar las mismas caras, quiero decir que no avanzamos, que todo sigue como un bucle enorme. Quizás sea porque no me estoy fijando en la caras nuevas y solo veo a los antiguos, a los que llevan aquí toda la vida. El primer día, es el día de los abrazos, el de encontrarte con gente que hace un año que no ves. El día de muchos nervios para mucha gente, para la organización, para que esté todo perfecto, para que podamos arrancar esto sin tener ningún tipo de problema. En fin, es un día especial, es el primero. Cuando llego hasta el pasillo de los sustos, se nota que este año los grupos vienen más currados y se han tomado más en serio esto de venir a cantar.

Comienza la función y un comparsón está en escena, es la comparsa de Manolo Alvarado, amigo y compañero que vuelve a traer a sus niños para cantarle a Huelva, voces afinadas y con una melodía exquisita. Saben lo que hacen y además lo hacen muy bien. Son niños pero es la semilla del Carnaval, lo que sí me dejó sorprendido es que la inmensa mayoría de este grupo son niñas, con lo cual me hago la pregunta que me hice hace muchos años ¿nos cargamos al Carnaval cuando quitamos la chirigota de mujeres? La segunda agrupación en subir a escena fue la murga de Bollullos. Actuación que fue de más a menos, se fueron diluyendo. La comparsa Plaza viva fueron los terceros en subir. Todavía me pregunto cuál es el mensaje de este grupo, bueno yo y el personal que estábamos en el teatro. De la segunda parte destacar el cuarteto de Pepe Alvarado, Emilio, Araújo y compañía. Gran cuarteto, pues sin duda ninguna lo mejor de la noche, chiste fácil pero contado con mucho humor y saben cómo hacer reír al personal. De la murga de Cartaya destacar que llevaban unas luces muy bonitas y la originalidad de la murga de Alcalá de Guadaíra.