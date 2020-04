Este año las cofradías no saldrán. No habrá pasos en la calle. Pero eso, no habrá pasos. Porque Semana Santa sí que habrá. Y aunque no veamos a las cofradías en la calle, deberíamos vivir nuestra Semana Santa de otra forma. No nos podemos quedar en lo superfluo o en lo efímero. ¿Qué cofrade va disfrutar la que este año vamos a vivir? Nadie. Porque no hay mayor penitencia para un nazareno que no poder vestir su túnica. Y ahora, por culpa de este virus -que cofrade no es- tenemos que demostrar con creces que somos cofrades de verdad. Muchas personas están hasta dejándose la vida para que el resto podamos salir lo mejor posible de este mal y se merecen nuestros agradecimientos y cariños eternos. Y para los que están enfermos, nuestros rezos a esas imágenes que este año no las vamos a poder ver por las calles para que sanen pronto.

Pero Huelva, no debería estar inmersa en una profunda tristeza en esos días de Semana Santa. Sobrepongámonos, entre todos, a lo que este coronavirus nos ha hecho: el no poder disfrutar de las cofradías de Huelva. Por ello, este aguaó, anima a Huelva con la misma voz que escuchamos al capataz: ¡Vamos Huelva, a esta es! Participemos desde casa en los oficios de la Semana Santa, hagamos lo de siempre: torrijas u hornazos, escuchar marchas procesionales o quemar incienso. Que las televisiones locales nos animen poniendo imágenes de Semana Santa. Este año no ha habido ni pregones -lo siento querido Eduardo- que nos transporte a los días santos que se avecinan. No habrá ni palcos ni saetas en las calles. ¿Que se nos van a caer lágrimas por nuestra cara como si fuesen chorreones de cera? De eso, queridos cofrades, no va a ver ninguna duda.

Y ante la adversidad, tenemos que ser más cofrades que nunca. Desgraciadamente, muchos han caído ya y otros lo harán. Pero los demás, tenemos que dar testimonio de nuestro profundo amor y fe en nuestros sagrados titulares para que nos ayuden a todos a salir de esta pandemia. Hoy lloraremos porque nuestras cofradías se quedan en casa, pero mañana esos llantos serán de júbilo y alegría porque volveremos a ver como la Resurrección del Señor también se va a convertir en la resurrección de nuestra Semana Santa.

¡Vamos Huelva, a esta es!