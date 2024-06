Lo deseable sería que la planificación de la pretemporada se marcara con el principio básico de aplicar los parámetros presupuesto-plantilla-objetivos teóricos. Y así determinar el encaje de un ambición de ajustarse a la realidad con su examen estricto sobre el campo. Pero, aquí en Huelva, el control de esa norma general, que se utiliza en la mayoría de los clubes, hace años que no existe porque la debilidad moderada en gastar se agrava con la decadencia de una entidad inmersa en la ruina. Sin dinero no hay paraíso, sin confianza en confeccionar una plantel no hay una respuesta práctica de competir a alto nivel. Dos escenarios esenciales que el triste presente deja al descubierto.

Y la diferencia se nota bastante desde que el Recreativo se codea con los equipos de nivel medio-bajo en parné. La antigüedad no cotiza al alza de candidato de salir de favorito porque ser un orgullo como Decano no puntúa. Pugnar con la escasez de presupuesto tampoco es un freno a la ambición, si bien influye de manera trascendental en el desarrollo de la temporada cuando se pone cuesta arriba sin disponer de capacidad de respuestas fiables. Un ejemplo fue el listón tan alto mediada la pasada campaña que luego no se pudo defender en la fase clave por carencias.

El Recreativo asumió un proyecto de asentamiento y ahora necesita ingresos y patrocinios fuertes para progresar, que faltan por descifrar. La unidad y la pujanza de la afición es el fundamento de las cuentas del plan deportivo, que está al margen del desembolso millonario de euros del Ayuntamiento para las deudas de las administraciones públicas y embargos. La respuesta de la masa social no genera dudas y es que los 13.670 abonados fueron la base de la estabilidad para que el equipo ratificara una temporada notable. Un dato espectacular de abonados que solo lo supera las tres seguidas en Primera División. Un Recreativo mejor y más unido que nunca es el objetivo.