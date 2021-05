Mírala cara a cara...

Que es la tercera. Porque esto, la 3ª RFEF, ya está aquí. Uno aún siente como si se hubiera hundido en la Fosa de las Marianas diez veces seguidas, algo por lo que no dejaremos de dar las gracias a los autores del descomunal desastre. Ahora que el club (en minúscula) empieza a sacar a la luz el nuevo proyecto deportivo con Alejo a las riendas habrá que rogar a los ángeles, a los santos y a los hermanos que corresponda para que iluminen sus decisiones y aquí se acierte, desde el principio hasta el final, en todo de una puñetera vez.

Porque yo no sé ustedes, pero al que esto escribe, que suele ser comprensivo con las dificultades y que en Segunda B sólo exigía temporadas dignas, no va a poder soportar, cuando esto empiece, frasecitas como "es que todavía hay que adaptarse a la categoría", "es que hay que darle tiempo al nuevo proyecto", "es que como somos el rival a batir tenemos que sobreponernos a la extramotivación del contrario", "es que nos tenemos que aclimatar a los campos", "es que con sólo una oportunidad ellos se han llevado el partido", "es que el balón parado lo iguala todo y han aprovechado nuestro único despiste para ganar", "es que aún queda mucho tiempo" o "es que la abuela fuma", que nos conocemos. Ni lo de la presioncita que supone el escudo o la tribuna. El que no crea, no sepa o no pueda que no venga; que no lo traigan. Punto. Y da igual eso de la veteranía y/o experiencia: Monteagudo, Pouso o Claudio acumulaban más años en esto que Matusalén y han sido protagonistas del fracaso.

Dicho lo cual, y aunque no lo parezca, uno está contando las horas para poder tener el nuevo carnet en sus manos. Hace poco un amigo me decía que este verano va a lucir sus camisetas del Recre "más días que nunca, que lo primero es lo primero". Amén. No es casualidad que el peor curso de la historia haya coincidido con el año en el que el Decano ha estado más lejos de su gente. Si nos dejan, desde agosto habrá que llevarlo a cuestas de nuevo en otra de esas ya míticas levantás albiazules. Porque ahí estaremos, en el barro, como estuvimos en el cielo. Con permiso de la autoridad y si el tiempo no lo impide nos vemos cuando la montaña rusa empiece. Que ustedes lo pasen bien hasta entonces. Y recarguen pilas, que falta va hacer. Buen verano a todos.