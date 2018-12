El árbitro pisó fuerte el punto del césped donde quería que se uniesen los primeras líneas para la melé. Acababa de pitar un adelantado del equipo de Badajoz y el medio melé del Tartessos tenía el balón en las manos para introducirlo en el pasillo. A los onubenses no les dio tiempo a talonar. El paquete extremeño los hizo retroceder haciendo que el oval se quedase bajo los pies de su número ocho. Golpe y balón a banda. Mucha superioridad.

Entonces fue cuando comenzó la conversación. Yo estaba en la grada sentado con dos antiguos medio melés, Zarso y Pedrote; un exzaguero, Parralo; un primera, Bernardo; y dos exflankers, García-Palacios y Patricio Martín. En resumen, era momento de escuchar. Eran pesimistas con el partido. La superioridad física de los de Badajoz era tremenda. Los nuestros placaban duro, a duras penas aguantaban la línea de ventaja, pero los pacenses tenían el partido controlado.

"Introducir, talonar rápido y tratar de sacar la pelota por el primer canal". El acento argentino de Patricio suena mejor cuando habla de la delantera. Yo le preguntaba por nuestros flankers, que levantaban rápido la cabeza para vigilar la salida del ocho. Parralo me dijo que en esa posición no están para empujar. "Tenés razón. Los flankers casi no empujan. Están para eso". Comentaba que a pie de campo, donde estuvo durante el calentamiento, vio que Badajoz traía "un pilar de los antiguos".

Pedrote hablaba del apoyo del hombro del pilar del lado de introducción, del ángulo de empuje, y García-Palacios sólo veía una posibilidad en tratar de girar la melé descompensando un poco los empujes. Solo lo consiguió el equipo una vez.

Los delanteros visitantes eran rápidos y jugaban muy bien a la mano. La conversación siguió durante todo el partido. Al final se pusieron todos de pie para aplaudir a los visitantes, muy merecido. El aplauso incrementó su intensidad cuando los jugadores del Tartessos salieron del pasillo de honor. Lo habían dado todo ante un equipo mejor.

Miré a mi derecha donde estaban todos aquellos espectadores de lujo. "Estos tipos se merecen una columna en el periódico", pensé. Así que aquí está. Como agradecimiento por lo aprendido el otro día.