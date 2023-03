Fuera de guión una hija había urdido el homenaje justo a un padre. Fuera de guión oficial. Espontánea en el ruedo de un festejo reglado con el alcalde cómplice de ese homenaje que la noche del viernes le llegó a Andrés Nieto. Guardia civil de oficio, delegado gubernativo de vocación. Sin valorar adjetivos cariñosos y lógicamente entrañables, el homenaje que esa hija le monta a este padre me parece de una pureza y una justicia fuera de toda duda. No se cuanto tiempo hace que conozco a Andrés por esos callejones pero sí cuanto le he visto actuar con firmeza pero también mano izquierda para atemperar problemas. Mientras contemplaba la escena la otra noche sobre el escenario de Villalba pensaba cuan justa es la vida en determinados momentos para hacerte justicia. Y a Andrés se la hizo su hija pero quizás en nombre de todos los que pensamos que este tipo es pura pasión por su papel de delegado en callejones donde las cosas no siempre son fáciles, ni bonitas ni glamurosas. Hay que tener afición y respeto al reglamento, al espectador y a la Fiesta. Respetar, esa es la palabra que mejor define cualquier homenaje que le pueda llegar a este tipo que seguramente ha hornrado su uniforme con sobriedad y ahora le añade decoro a esta Fiesta y sus personajes. Y a sus periodistas. También a sus periodistas a los que Andrés ha cuidado en su dignidad con un mimo impagable. Un tipo que se auto exige seriedad para todo. Conociéndolo en su rigor es más que probable que se haya llevado 'detenida' a casa a la 'espontánea'... para comérsela a besos. Cómo debe ser.