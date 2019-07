Colombinas 2019 es ya una feria cierta en la gala de presentación del cartel

El único onubense en no salir al escenario fue Andrés Romero , pero sin duda que eso no quita para que sea uno de los puntales especiales de esta feria 2019.

Es una feria en la que hemos depositado mucho esfuerzo y trabajo por barajar esos nombres de figuras consolidadas que siempre han tenido sitio en Huelva junto a los toreros que han movido el canasto del toreo esta temporada. Estoy satisfecho y maravillado de todo este trabajo que en cuanto a producción audiovisual y promoción lleva la feria por delante, y que hasta ahora no había tenido oportunidad de observar. Mi pensamiento está en que el público de Huelva asuma esta feria como suya y la apoye con su asistencia”, afirmó Carlos Pereda.

De todo ello le tocó hablar a quien hoy ostenta esa representación de la empresa Espectáculos Taurinos de La Merced y que no es otro que Carlos Pereda.Argumentó el empresario cada porqué de la cartelería, el pensamiento que hizo abordar una corrida más en el abono a cambio de la novillada que desde 2011 se vino celebrando y la oportunidad de conjugar debut en la feria, caso de Serna, Albarreal y Aguado, “como algo merecido por el momento que han logrado alcanzar.

El propio torero recogió ese cariño desde el mismo centro del escenario que marcaba el cauce de la noche taurina y habló de sentimientos, agradecimiento y un sin fin de sensaciones “que en estos momentos no soy capaz de expresar pero que me hacen tremendamente feliz”.

Feria con mimbres de rejoneo encontrado entre Ventura y Andrés Romero , entre otros. Nombres como decimos que no sorprenden por ya sabidos, pero que sin lugar a dudas componen una buena feria entre la que buscar triunfadores como Torrealta, con indulto incluido.

Guillermo García-Palacios: “Este debut es un homenaje a mi padre”

“Se me pone el vello de punta pensar que hoy se hace realidad uno de los deseos de mi padre y de mi familia, como era el poder estar con este hierro en la feria de nuestra tierra. Por eso decía que esto parece más un debut homenaje a mi padre que otra cosa”, argumentó el ganadero de Albarreal, debutante sobre la ocasión que le brinda la feria. “Yo no quiero ni hablar de la corrida por la responsabilidad que una vez que estamos anunciados le debemos a esta plaza. Damos las gracias a la empresa, a los toreros que en mayor o menor medida han propiciado este debut y ojalá que todos disfrutemos porque será señal de que la corrida ha servido y los toreros han estado bien con ella. Realmente lo que yo ahora mismo quiero es pasarlo rápido y que la corrida se deje. La responsabilidad desde luego no puede ser más grande porque hay un cartel muy bonito de toreros. Uno joven de Huelva que ha estado genial hace dos días con un toro nuestro en Algeciras, que ojalá ese sea un binomio que en lo sucesivo dé muchos días de gloria a Huelva y a nosotros; un torero con la sevillanía de toda la vida en su toreo como es Aguado y el genio de Morante”, apuntó el ganadero.