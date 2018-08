"El concierto en el Gran Teatro es uno de los espectáculos clave de la gira"

Coque Malla no escapa, ni lo pretende, de su etapa en Los Ronaldos entre 1987 y 1998. Posteriormente comenzó su carrera en solitario en 1999 con su trabajo Soy un astronauta más. Tras haber sacado siete discos, este año presentó Irrepetible, una obra grabada en directo centrada en su última etapa como músico. Esta noche, los onubenses tendrán el privilegio de escucharle en el Gran Teatro.

-El último hombre en la Tierra ha sido un disco clave en cuanto a éxito se refiere, ¿a qué cree que se debe?

-Es muy difícil analizar el éxito, pues no creo que haya una fórmula para ello. Es el resultado de muchos aspectos que se unen como, por ejemplo, la suerte o el momento. También es cierto que no fue un éxito repentino. A partir de La hora de los gigantes empezó a pasar algo, el público entendió que ya no era el cantante de Los Ronaldos. Mujeres también resultó bastante potente para la crítica, ya que supuso un cambio importante, pero El último hombre en la Tierra ha sido el de mayor éxito hasta el momento.

-¿Cómo ha articulado usted su último disco en directo, Irrepetible?

-Con este creo que he explotado. Es una obra que se ha ido fraguando hasta este concierto en directo, que se centra en el momento que vivo actualmente. Normalmente, los discos en directo echan una vista atrás y son recopilaciones de toda la carrera, pero este no. Más de la mitad del disco son canciones de El último hombre en la Tierra, y el sonido que conseguimos ofrecer resulta muy del presente.

-¿Qué diferencia observa entre grabar un disco en estudio y grabarlo en directo?

-La diferencia es muy grande. Un disco en estudio es mas íntimo. El compositor se encierra en el laboratorio y experimenta. Se asemeja a un trabajo de composición. Por su parte, el disco en directo es una fiesta compartida con el público y no puedes rectificar. Si bien es cierto que cabe la posibilidad de añadir retoques, a mí no me gusta hacerlo. Lo que se escucha es algo que ha surgido de manera espontánea.

-¿Queda algo de Los Ronaldos en su manera actual de hacer música?

-Realmente más de lo que parece. Los Ronaldos era un grupo muy joven, muy de barrio, con unas canciones muy juveniles, repletas de energía. Sin embargo, al fin y al cabo era un grupo de rock and roll y pop, y estos mismos estilos son los que trabajo en la actualidad. Hay muchos puntos en común, pero sí que es cierto que he cambiado en mi manera de entender la música.

-Señala que su manera de entender la música es diferente, ¿qué trata de transmitir con ella?

-Básicamente, miro hacia dentro. Hay compositores que suelen ser cronistas, pues optan por mirar hacia fuera. Parece una labor mas periodística. En mis temas trato de partir de experiencias muy íntimas, muy mías.

-¿Qué proyectos se plantea para el futuro?

-En este momento, el objetivo es continuar con la gira, a la que le restan varios conciertos. Finalizamos nuestro tour en La Riviera (Madrid) el 7 de diciembre. Es la misma sala donde dimos comienzo a la gira. Una vez que terminemos, hemos pensado parar y tomarnos un descanso durante un tiempo largo para grabar el nuevo disco y, así, en 2020 poder volver a los escenarios.

-El público ha mostrado una gran respuesta de cara a sus espectáculos, ¿siente el calor de la gente?

-Claro. Esta última gira ha supuesto un salto muy importante en cuanto a la afluencia de público. Hemos triplicado la asistencia media en los conciertos con Irrepetible. Se nota que el público aumenta y estoy muy agradecido por ello.

-¿Cómo se va a estructurar su concierto en el Gran Teatro de Huelva?

-La espina dorsal del concierto se compone de las canciones de El último hombre en la Tierra. Aun así, habrá canciones de todas las épocas anteriores, además de dos guiños sorpresa a Los Ronaldos. Va a ser un espectáculo muy potente. En muchos conciertos de verano tenemos que reducir el repertorio con motivo de tener que actuar al aire libre o junto a otros artistas. No obstante, al actuar en un sitio cerrado como el Gran Teatro llevamos nuestro repertorio al completo, junto a otros elementos que contribuyen a crear una gran espectáculo, como nuestro juego de luces. Será un concierto más dinámico, con un ritmo interno más teatral. Hace bastante tiempo que no hacemos uno de este tipo y tengo muchas ganas de esta cita. De este modo, es uno de los conciertos claves de la gira.

-De sus visitas a Huelva a lo largo de su trayectoria musical, ¿qué le atrae más?

-La última vez que vine fue hace siete años, pero es una zona maravillosa. Al ser una ciudad andaluza, es sinónimo de vivir bien y con alegría, por lo que el público siempre se muestra muy cercano y eso es de agradecer.