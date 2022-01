2021: un año de balance sobre la temporada taurina onubense con la covid por testigo

A un mes justo del día grande de Huelva, el flamante empresario de La Merced, José Luis Pereda López se plantaba ante el mundo taurino para explicar el porqué de su primera feria de Colombinas. El debut de Torrestrellas para Morante, Luque y Ortega y juanpedros para Perera, Roca Rey y Miranda enmarcando un cartel de seis rejoneadores que hacia treinta y tantos años que no se veía anunciado. Huelva se creyó su feria y se fue en un número muy aceptable de público a ver como lo de Torrestrella no funcionaba frente al empreño que le puso Morante , adalid del debut de la divisa en Huelva, la conformidad torera que se trajo Juan Ortega para irse de vacío y la decisión con la que Luque justificó su inclusión en los carteles con una luchada Puerta Grande que no deja lugar a la duda en la gran temporada del de Gerena.

Niebla por asumir la temporada más amplia en cosos onubenses; Colombinas por ese nuevo enfoque empresarial; Cortegana porque allí sucedió la más intensa feria torista de la temporada y Palos porque significó por contra la mejoro odisea torera con un David de Miranda frente a seis toros . No es poca cosa que contar si además no evitamos el recuerdo de una brillante tarde de toros en Campofrío con un excelente y grande, en todo, encierro de El Parralejo.

Nombres propios de la temporada

No es un resumen de estadística sino de sensaciones y entre esas llega sincero y rotundo el nombre de Miranda. La reseña de su encerrona en Palos anda unas líneas más arriba pero la sensación es lo que importa y lo de Miranda esa tarde palerma de octubre es de una rotundidad que afea a quienes no han tenido la sensibilidad de darle su verdadera importancia dentro de la temporada 2021. Un torero en plena sazón a quien la excusa para no ponerlo en los carteles no puede ser el covid y la disminución de espectáculos.

Otro nombre destacado en la temporada lo fue José Luis Pereda López. Asumir una feria a escasos dos meses de su inicio y culminarla entre una aceptación de general aprobación por parte de la afición no debió ser fácil y más aun cambiando formato en plena marcha.

Andrés Romero faltó en los carteles de Colombinos y esa licencia no debió producirse. No es 2022 horas de excusas sino de encontrar soluciones y Huelva y Romero deben volver a encontrarse.

Tres ganaderos señeros de esta tierra, Miguel Ángel González y los hermanos Francisco y Antonio Domínguez Camacho ponen nota de luto al campo bravo.

Como protagonistas de esa feria taurina que trajo el toro a Cortegana, que no se queden en el tintero los nombres de Calita y Joselillo triunfadores ante el impresionante trapío de esa corrida de los campos triguereños.

Y aunque en nada se relacione su presencia respecto a los acontecimientos ocurridos en el ruedo sirva también el nombre de José Luis Pereda García para entender que este año 2021 se cerró definitivamente un ciclo empresarial en la plaza de toros onubense.