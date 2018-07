El artista Frank Romero fallece en Huelva víctima de una infección

El artista onubense Frank Romero, exmiembro en los últimos años del grupo Locomía y actor, guionista y presentador, falleció ayer en Huelva a causa de una infección.

Su representante, Paco San José, confirmó a Europa Press la noticia del fallecimiento de Romero, que regentó durante los últimos nueve años una escuela de arte dramático en Huelva que llevaba por nombre Esad Huelva.

En su faceta de actor participó en las series de televisión Vidas cruzadas o Arrayán de Canal Sur, además de en varias películas, aunque una de sus facetas más conocidas fue cuando formó parte del grupo Locomía en los años 90. El entierro está previsto que tenga lugar hoy en su ciudad natal. Precisamente hace un mes falleció el que fuera miembro de la primera formación de Locomía, Santos Blanco, a los 46 años, la misma edad con la que el artista onubense ha fallecido.

Dentro de su faceta musical participó en la última etapa de Locomía cuando se estableció en Madrid en 1991. Tras su paso por este afamado grupo fue integrante de Cañí y comenzó posteriormente su carrera en solitario. De este modo lanzó al mercado discos como Mi historia personal, Sobreviviré o el último, muy reciente, que llevaba por título You are my life que contaba con una nominación para los premios Grammy Latinos.

Hace escasamente dos meses, compartía en su perfil de Facebook que había perdido 20 kilos de peso. La razón que para ello daba incluía que "soy actor y como tal, por el tipo de personajes a los que deseo optar he de tener en cuenta los kilos que aumentan las cámaras de cine y televisión, por otra parte, en la actualidad me encuentro en el proceso de creación del personaje Guido Contini perteneciente al musical Nine que protagonizó en Broadway, el gran Antonio Banderas".

Tras una década de residir en la capital de España, Frank optó por regresar a Huelva de la que siempre se sintió totalmente enamorado y decidido a seguir su vida profesional desde aquí. Otra de las razones por las que volvió a tierras onubenses fueron sus grandes vínculos familiares.

Tras su regreso a Huelva, colaboró en algunos medios de comunicación como Teleonuba y puso en marcha su escuela de actores sin dejar de lado sus actuaciones musicales y sus proyectos discográficos. Alosno fue también una localidad vinculada a él ya que impartió allí sus conocimientos de actor.

Persona comprometida, nunca ocultó su apoyo a las reivindicaciones del colectivo gay. Además tuvo grandes convicciones religiosas que las canalizó a través del mundo cofrade y rociero.