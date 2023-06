Trofeo de la peña taurina almonteña Fernando de Toro al triunfador del festival por San Pedro

Cositas que duelen, por Paco Guerrero

Calañas, seis de seis; Nerva, seis de seis; Villalba, otros tantos. Huelva por Colombinas, a tope; Y de esta forma podía estar hablando de Niebla, del próximo festival de Campofrío con un matador de toros y un novillero con caballos; todos ellos con algún nombre torero de esta Huelva. Almonte, no. Ni uno. Parece desaire, mire usted. Desaire por la gente de esta tierra, festejos de esta tierra y festejos que apoyan ayuntamientos de esta tierra.

No duele que el festival de Almonte anuncie a cuatro grandes figuras con otros tantos novillos refinadamente despuntados para llevarnos al éxtasis artístico. No, lo que duele es que después de esos cuatro figuras, por debajo del cartel no haya sitio en su tierra para novilleros que andan con tino en esto desde su juventud; que están dejando sensaciones preciosas porque su oficio echa sabor a cositas buenas. Lo que duele, a mí cómo aficionado, y como responsable de los toros en este periódico que siempre ha apostado por cosas de Huelva, sí, me duele, es que la empresa no se haya apuntado el nombre de ese novillero con caballos a muy pocos kilómetros de Almonte que se llama Diego Vázquez y con el que no se ha tenido sensibilidad alguna. Ni siquiera con el manojillo de actuantes sin picadores que esta tierra va sacando a la luz.

No reclamo por arriba, porque entiendo que el atractivo de un cartel está en esos nombres llamativos para el público, no el aficionado. Es sabido que esta misma empresa anunció en 2022 entre esos cuatro de arriba a Andrés Romero, rejoneador de esta tierra. Y lo valoro; tanto como si en esta ocasión lo hubiese hecho con Miranda o Silvera o Alejandro Conquero.

No es eso. Lo que pido es que en esta tierra se deje espacio y sitio en los carteles a los escalafones que empiezan. Y que a quien corresponda, en el momento que toque, se detenga a pensar que al corazoncito de esta tierra choquera le apetece que anuncien a sus toreros. Suerte para el festival y para quienes en sus causas nobles encuentran apoyo en el mismo.