Sociedad y valores en los dibujos de David Robles en la Galería Espacio 0

La exposición The twelve in blue, de David Robles. Galería Espacio 0 (Miguel Redondo, 52). Hasta el 12 de octubre. De lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00, y sábados, de 11:00 a 14:00.

David Robles, diseñador gráfico, ilustrador y director de arte de la agencia Good Monday! y Estudio DavidRobles, inaugura mañana jueves, día 12, a las 20:00, en la galería Espacio 0 de la capital onubense una exposición que, bajo el título The twelve in blue, recoge más de una docena de ilustraciones, en formato 100x70 centímetros, que suponen una alegoría sobre los valores de la sociedad actual.

“Vivimos en una sociedad muy deteriorada en su capacidad de convivencia, entre los seres humanos y de estos con la naturaleza y, aunque se podría achacar este problema a la pérdida de los valores tradicionales, en especial, aquellos que supuestamente han forjado nuestra cultura: el trabajo, la familia, la honradez, la educación, la libertad, el respeto a los demás, la solidaridad y la paz, quizá el problema sea otro”, explica David Robles.

“El problema central no reside en los valores que se han perdido, sino en los valores que, efectivamente, se cumplen, como son la competitividad como fin, la eficiencia incontrolada, la racionalidad instrumentada o el cotidiano egoísmo”, destaca el artista. Por ello, en The twelve in blue se pueden encontrar “llantos y gritos desgarradores que nos escupen esta realidad”.

La muestra pretende estimular las conciencias de una sociedad en la que, como ha demostrado la ciencia, el llanto de un niño provoca una respuesta mucho más rápida e intensa que otros sonidos igual de fuertes o llenos de emoción, como pueden ser el ladrido de un perro u otro adulto que también llore.

De esta forma, y en clara analogía a la última cena de la religión cristiana, “contamos con doce protagonistas, en este caso, un grupo de escogidos neonatos, para transmitir este mensaje real que nos proyecta la realidad incómoda en la que sobrevivimos. El lloro no es un canal, sino un arma de supervivencia para los recién llegados al mundo”, añade Robles. “La solución a este conflicto es particular de cada miembro, cuya responsabilidad ineludible sí que es pura democracia”, concluye el artista.

David Robles (Huelva, 1973) es un artista multidisciplinar, especializado en diseño gráfico y artes plásticas, de gran trayectoria profesional. Ha participado en numerosas campañas de comunicación integral para diversos organismos, tanto públicos como privados.

Con un estilo elegante e incisivo, su obra se define por la fusión de técnicas tradicionales y digitales, buscando reducir al mínimo los límites entre el diseño puramente funcional y el arte.

Robles ha formado parte de los equipos de estudios agencias de todo el país, como Hi! Comunicación y Kroquis, ambas en Madrid; como director creativo de Avantine, en Sevilla, Madrid y Huelva) y socio fundador y director creativo de Gestocomunicación, en Huelva. Actualmente, trabaja en el Estudio DavidRobles llevando a cabo diversos proyectos de publicidad, comunicación gráfica, ilustración, branding y diseño editorial.

Sus obras han sido publicadas y premiadas en diversos medios especializados y certámenes de ámbito nacional e internacional. Suyos son los premios Agripina, Clap, Anuaria, Visual, Laus, World Wine Packaging Competition, Luxury Advertising Awards, Premios Smile, Wina, entre otros.