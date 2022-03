Sobrevuela la Península Ibérica al detalle con la nueva actualización de 'Microsoft Flight Simulator'

La Península Ibérica protagoniza la World Update VIII, la nueva actualización gratuita de Microsoft Flight Simulator que ya está disponible en PC (Steam y Windows Store), Xbox One, Xbox Series X|S y Xbox Cloud Gaming.

Con su llegada, la World Update VIII de Microsoft Flight Simulator permite explorar libremente el cielo de España, Portugal, Gibraltar y Andorra con todo lujo de detalles y localizaciones emblemáticas que descubrir desde la cabina de nuestro avión.

El acueducto de Segovia, la mezquita-catedral de Córdoba, la Sagrada Familia, los míticos molinos de Campo de Criptana y maravillas de la naturaleza como Las Hurdes o Las Médulas, entre otros muchos emplazamientos; cuentan desde ahora con gráficos mejorados para el disfrute de los jugadores.

Más concretamente, esta nueva actualización ha renovado la Península Ibérica con mejoras geográficas de alta resolución, incluyendo datos de elevación, fotogrametría e imágenes aéreas para una experiencia impresionante.

Junto a ello también se han incluido cuatro aeropuertos hechos a mano (Aeropuerto de A Coruña, Aeropuerto de Faro, Aeropuerto de Pico y Aeropuerto La Seu d’Urgell), seis nuevas ciudades con fotogrametría (Bilbao, Málaga, Lisboa, Cascais, Coímbra y Barreiro) y 99 puntos de interés detallados, así como cuatro recorridos sin ayudas, cuatro vuelos introductorios y cinco nuevos desafíos de aterrizaje.

Microsoft Flight Simulator ya está disponible en PC, Xbox One y Xbox Series X|S. También puede disfrutarse gracias a Xbox Game Pass y Xbox Cloud Gaming en teléfonos móviles, tabletas y ordenadores de gama baja.

Érase una vez… la Vida tendrá su propio videojuego para PC

La mítica serie infantil Érase una vez… la Vida tendrá su propio videojuego, y llegará próximamente para que niños y padres puedan descubrir juntos los secretos del funcionamiento interno del cuerpo humano de una manera fácil y sencilla.

Once Upon a Time… Life: Origins se trata de un juego de plataformas cooperativo en 2D que sumerge a los jugadores en una aventura por los diferentes sistemas del cuerpo humano, como el sistema respiratorio, el sistema gástrico y el sistema nervioso.

Aunque también puede jugarse en solitario, el juego destaca su modo cooperativo local para que dos jugadores superen juntos los retos, tanto si se tratan de desafíos de plataformas como acertijos lógicos.

Por supuesto, y para los más nostálgicos, en el videojuego estarán presentes algunos de los entrañables personajes de la serie. Es el caso de Maestro, quien enseñó a más de una generación, y ahora regresa para continuar creando imborrables recuerdos a las nuevas.

Sin fecha confirmada, Once Upon a Time… Life: Origins se estrenará próximamente en PC (Steam). Se desconoce si también contará con versión para consolas, ya que sus responsables no han anunciado nada al respecto.