Juan Quinta sustituye hoy a Andrés Romero en el festejo de Zalamea La Real

El rejoneador sevillano Juan Quinta será esta tarde el sustituto del onubense Andrés Romero en el festejo que se celebra hoy en Zalamea La Real. Andrés Romero no estará pues en una plaza en la que desde luego se le esperaba con expectación por cuanto su campaña en los ruedos viene siendo excelente. Incluso el propio Romero destaca en sus manifestaciones que “Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero los médicos, que ya creen que fuerzo demasiado para estar en Ronda y que, incluso, me tendrán que infiltrar, me piden que agote todas las horas posible de descanso antes de volver a torear”. Según la nota emitida por su gabinete de prensa el onubense ha querido apurar un día más los plazos de recuperación y confirma que su reaparición será el 1 de septiembre en la plaza de toros de Ronda, plaza en la que ese año cumplimenta su tercera actuación en los últimos años y que tan propicia le ha sido al lograr salir a hombros en todas su actuaciones. Este año el de Huelva está acartelado junto a Rui Fernández y Diego Ventura.En cuanto a Zalamea hay que decir que esta tarde se apresta una tarde bonita con dos toreros sevillanos como Luque y Rafael Serna capaces de ofrecer ese concepto de buen toreo que ambos poseen de cara al tendido. A ello se une el que Luque parece haber encontrado esa regularidad necesaria en el éxito cuando ha tenido material propicio frente a el y esta corrida de El Parralejo debe ser propicia a hacerlo en cuanto a esa línea de nobleza y fondo de bravo que han sacado en las citas importantes de la temporada. Rafael Serna salió revalorizado como torero después de su seria actuación frente a los toros de Cuadri en Colombinas. Su concepto de toreo puede y debe lucir frente a ese encierro de El Parralejo y por tanto forma parte de la que a priori se marca como una tarde de toros muy apetecible en Zalamea.En cuanto a Juan Quinta, el último invitado al cartel de esta tarde hay que decir que Zalamea ha marcado su carrera con la impronta que determinó su presentación en público aquella tarde junto a El Fandi y Manuel Jesús El Cid, a plaza llena saliendo a hombros de la plaza zalameña aquella feria del año 2015.