Los aclamados juegos de Quantic Dream en camino a PC con Epic Games Store

Sorpresón de Quantic Dream en la conferencia de Epic Games con motivo de la GDC 2019, el evento de desarrolladores más importante del mundo.

Hasta ahora exclusivos de las consolas PlayStation, los galardonados Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human llegarán a PC en 2019 y como exclusiva de Epic Games Store durante un año.

Por el momento se desconocen fechas de lanzamiento y precios, pero a continuación puedes ver las páginas de cada juego en la tienda de Epic Games: Heavy Rain, Beyond: Two Souls y Detroit: Become Human.

“Estamos muy agradecidos por 12 fantásticos años de colaboración con Sony Interactive Entertainment y todo lo que nos han permitido crear y producir. Ahora podemos expandir nuestros juegos a una mayor audiencia y permitir disfrutarlos a los jugadores de PC“, declaró Guillaume de Foundaumiere, CEO de Quantic Dream.