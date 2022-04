La célebre frase Primus circumdedisti me está escrita en latín, pero no pertenece a la época del Imperio Romano. Su traducción al español es Fuiste el primero que me diste la vuelta. Juan Sebastián Elcano, primera persona en realizar la vuelta al mundo, recibió en 1522 del Rey Carlos I de España en recompensa por dicha acción una renta anual de 500 ducados de oro y un escudo de armas donde puede verse un globo terráqueo con la inscripción Primus circumdedisti me.

La novela La ruta infinita, de José Calvo Poyato, ha dado el salto desde la palabra en solitario hasta la que se combina con dibujos, bocadillos y viñetas. La ilustradora Pilar Pascual Echalecu se encargó de los dibujos de la acción y los personajes y el propio José Calvo Poyato fue quien se encargó de adaptar el guion para llevar su novela a un lenguaje distinto, en que las descripciones de personajes y lugares se transmiten a través de dibujos, colores y de las formas. Como en toda experiencia nueva, José Calvo pasó por un período de aprendizaje, porque en el cómic el ritmo es mucho más rápido que en una novela, que, por ejemplo, puede extenderse varias páginas en una conversación que tienen entre varios personajes en una taberna, pero eso en el cómic no es muy frecuente, se suele abreviar un poquito.

José Calvo Poyato confesó haberse sentido como un niño con zapatos nuevos con este proyecto que le permitió volver a ser el lector que había sido de cómics en su infancia y juventud, cuando se divertía con los álbumes de El Capitán Trueno y El Jabato, y, sobre todo, con los libros de la Colección Historias Selección, de la Editorial Bruguera, que mostraban en cada entrega una novela clásica, alternando en unas páginas el texto original, y, en las otras, la correspondiente versión en viñetas.

Hubo que definir el contenido de cada viñeta para lograr contar la historia al completo y hacerlo compatible con el dinamismo de los cómics. Ha sido un trabajo distinto a los que está acostumbrado el autor de El sueño de Hipatia y La orden negra, pero la preparación de la obra le sirvió para evitar las descripciones, que tenían que correr a cuenta de los lápices y de los colores de Pilar Pascual, para centrarse en las palabras, necesariamente en diálogos más escuetos, y en la acción.

El escritor ha cuidado los diálogos y la ilustradora ha imaginado a los personajes, de los que ni siquiera quería conocer el aspecto. Con el trabajo de ambos, los lectores podrán acercarse a escenas llenas de acción, como aquella en que se narra cómo son los efectos de una tormenta, con el miedo de los marineros y la determinación de Juan Sebastián Elcano para conseguir salir de ella. Una ilustración vertical del mar totalmente plano por el que avanzan cinco naves bajo un sol sin asomo de nubes en el cielo resume en muy poco espacio que la tripulación consiguió salvar aquel apuro y continuar buscando una ruta por el oeste hacia las Islas de las Especias.

A lo largo de las ciento veintiséis páginas, y de las más de setecientas viñetas, hay muchas escenas emocionantes que culminan en el año 1522, con la llegada a Sevilla de los marineros que sobrevivieron a una travesía de tres años por mares en gran parte desconocidos. No todo es épica y heroísmo, porque también se narran la muerte de Fernando de Magallanes; los motines que terminaron con el fallecimiento de algunos marineros; y la forma en que evitaron que unos indígenas robaran un esquife.

José Calvo Poyato (Cabra, 1951) es un historiador y novelista español. Alcalde de Cabra (1991-2000), diputado al Parlamento de Andalucía (1990-1994) y a la Diputación de Córdoba (1995-1999) por el Partido Andalucista. Abandonó la política en el año 2005, dedicándose desde entonces por completo a la Literatura y a Historia. José Calvo ha tenido el grandísimo acierto de guionizar la versión en cómic de su novela de más éxito: La ruta infinita, el relato de la aventura de la primera vuelta al mundo.

Pilar Pascual Echalecu (Málaga, 1976) es Licenciada en Filología Hispánica y Máster en Estudios Avanzados de Edición, y además tiene estudios de Bellas Artes. Ha escrito e ilustrado numerosas obras de Literatura Infantil y Juvenil, destacando la tetralogía Mundo Sueño y De pronto una estrella.

