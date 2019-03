PlayStation Now llega a España

El servicio por suscripción de videojuegos en streaming PlayStation Now ya está disponible en España, así como en Italia, Portugal, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia.

Este servicio por suscripción a lo “Netflix de los videojuegos” ofrece a sus suscriptores la posibilidad de jugar desde consolas PlayStation 4 y PCs con Windows a más de 600 juegos de PS4, PS3 y PS2.

Los jugadores pueden elegir entre ejecutar instantáneamente los juegos en la nube o, en el caso de los títulos de PS4 y PS2, descargarlos directamente a PlayStation 4 para jugar sin conexión y a la resolución nativa de los juegos.

Desde Sony Interactive Entertainment destacan la presencia de juegos como los aclamados Red Dead Redemption, Bloodborne y The Last of Us, así como éxitos como Mortal Kombat X, Ratchet & Clank: Todos para uno y Sonic Generations.

Sin compromiso de permanencia, PlayStation Now tiene un precio mensual de 14,99€ o de 99,99€ en modalidad anual. Desde este momento, todos los usuarios de PlayStation tienen disponible un período de 7 días de prueba gratuita y sin compromiso.