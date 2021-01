Perianes regresa satisfecho de Japón por su debut con la NHK Symphony con público

El pianista nervense Javier Perianes Granero regresa a casa tras el éxito cosechado en Tokio, Japón, donde ha iniciado 2021 debutando con la NHK Symphony Orchestra. Se trata del primer solista internacional en actuar con la prestigiosa orquesta desde el inicio de la pandemia. Bajo la dirección de Juanjo Mena ha interpretado con maestría Noches en los jardines de España de Manuel de Falla. Además, en su regreso al Toppan Hall de la capital nipona, ha ofrecido un sensacional recital compuesto por obras de Falla, Debussy y Albéniz.

Perianes no puede ocultar su alegría por haber podido tocar con público en los tres conciertos ofrecidos en Tokio. “Evidentemente el aforo estaba reducido por las medidas de distanciamiento social, pero afortunadamente hemos podido contar con público”, puntualiza.

Ésta no es la primera vez que toca en Japón, pero sí que lo hace en plena pandemia. “Siempre he disfrutado muchísimo en Japón durante mis anteriores visitas. Las orquestas con las que he tenido la oportunidad de colaborar [Yomiuri Nippon Symphony, Tokyo Symphony y ahora la prestigiosa NHK Symphony] son de un nivel técnico y musical realmente extraordinario y la calidad de salas e instrumentos es realmente magnífica".

"En lo que respecta a las medidas anticovid, diría que en cuanto a distanciamiento y protocolos hay similitudes con las de España, aunque también adaptadas al momento actual que vive el país, medidas que van modificándose en función de la situación epidemiológica”, comenta.

Perianes no tiene muy claro cómo terminará afectando la pandemia al mundo de la cultura, y más concretamente al de la música clásica, pero cree que es más que evidente que costará bastante volver a la situación previa al estallido de la pandemia: “El camino no será fácil para nadie. La situación que vivimos era hace casi un año imposible de imaginar, y confieso que tampoco tengo la certeza ni la visión de si el mundo de la cultura y la música clásica saldrá reforzada o no de esta pandemia”.

La covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las nuevas tecnologías al servicio de la cultura con conciertos en streaming que siguen más seguidores de los que pueda albergar cualquier sala de conciertos del mundo.

El mismo Perianes ha ofrecido más de uno en los últimos meses. “Esa interacción, diría que única, que se produce entre el o los intérpretes y el público en una sala de conciertos, es casi imposible de reproducir online, aunque entiendo, y asumo de la manera más natural posible, todos los recursos tecnológicos que han facilitado la continuidad de cierta actividad, y la accesibilidad, tanto para el público en general como para los propios intérpretes. Hay que adaptarse a esta situación y tener la flexibilidad necesaria para seguir apostando por encima de todo por la calidad, sea en el formato que sea”, aclara.

La agenda de Javier Perianes para esta temporada no está tan cargada como en temporadas anteriores a causa de la pandemia, aunque volverá a tocar en diferentes países de Europa (Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania e Italia), además de Canadá y EE UU.

“Desafortunadamente muchos de los conciertos previstos no tendrán lugar en esta temporada y están siendo desplazados a futuras. Muchísimos países en diferentes continentes han reducido la actividad de manera drástica y las dificultades y limitaciones en la movilidad hacen prácticamente imposible desplazarse a muchos lugares. Los próximos compromisos me llevarán tanto en recitales como con orquesta a Francia, Noruega, Abu Dhabi, Inglaterra, Alemania, Italia, entre otros países. Pero con la situación actual es complicado predecir qué pasará siquiera la semana que viene. Así que es momento de tener mucha flexibilidad y rapidez a la hora de tomar decisiones y adaptarse a todo tipo de cambios y modificaciones”, comenta.

En España también tiene cerrados conciertos para los próximos meses en Bilbao, Madrid, Barcelona, Córdoba, Santiago de Compostela, además de colaboraciones con algunas orquestas. “Pero como decía antes todo puede cambiar en un instante”, puntualiza.

En cuanto a su dilatada discografía, esta seguirá ampliándose con la grabación de un nuevo disco para Harmonia Mundi dedicado a Chopin. Las protagonistas fundamentales del CD serán la segunda sonata, conocida por su célebre Marcha Fúnebre y la tercera sonata. “Será una manera de presentar al Chopin que cultivó el gran formato con estas dos monumentales obras maestras. Saldrá en el mes de junio de 2021, coincidiendo con una gira de recitales en Latinoamérica”, adelanta.

En su localidad natal, aún está pendiente poner su nombre al teatro Victoria, decisión adoptada por unanimidad por el Pleno de la Corporación municipal a comienzo de octubre de 2019.

“Seguro que más pronto que tarde retomamos el precioso proyecto de realizar un concierto con la Orquesta Joven de Andalucía en Nerva. Estamos viendo alternativas de fechas para el próximo verano y esperemos que la situación sea completamente diferente y nos permita llevarlo a buen puerto”, desea para concluir.