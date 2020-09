Miguel Ángel Perera recogerá su noveno trofeo El Cabezo al triunfador de Colombinas

Dentro de pocas fechas, cuando este otoño recién llegado nos traiga octubre, el torero extremeño Miguel Ángel Perera recogerá en Huelva su noveno premio taurino El Cabezo como triunfador, una vez más, de la feria de Colombinas celebrada en La Merced.

La decisión de las dos entidades patrocinadoras como son Huelva Información y El Corte Inglés no es casual porque en su momento ambas determinaron que al haber feria taurina los premios El Cabezo darían respuesta tanto al esfuerzo empresarial como al de toreros y público y con ese espíritu se constituía pocos días antes de la feria un jurado también ceñido a las circunstancias que obligaban a protocolos y medidas de seguridad.

Por lo tanto, ni la constitución habitual de ese jurado que tradicionalmente reúne a destacados nombres de la sociedad y de la afición onubense ni la posterior entrega que propicias esa tradicional gala taurina con los principales protagonistas de la feria iban a ser posible. Si lo fue en cambio que diversos representantes de ambos patrocinadores cumplieran ese protocolo de valorar méritos toreros y ajustarse este año de forma excepcional a un único triunfador de la feria como a la postre fue designado Perera.

Todo fue adaptándose a esa mini feria de dos festejos evitando provocar reunir a demasiados premiados. Un triunfador y una única premisa: apoyar sin ambigüedades a una feria a la que se viene acompañando ya durante veintisiete años de forma ininterrumpida.

Como habrá de adaptarse también esta edición a la no presencia de público que habitualmente vino acompañando a los toreros en muchas noches mágicas de sensibilidad y emociones en torno a los protagonistas de la Fiesta.

Año distinto y formas diferentes con una entrega de trofeo que habrá de ser muy escueta en su protocolo y donde Miguel Ángel Perera seguirá haciendo historia en estos premios cuando dentro de pocas fechas reciba el mismo en un acto íntimo pero que sirve para no perder el compás con el que El Corte Ingles y Huelva Información han fortalecido su apoyo por las cosas y tradiciones de esta tierra, entre ellas la Fiesta Taurina.

Hay que destacar que en circunstancias tan especiales tanto el torero como su apoderado Santiago Ellauri hayan dispuesto todo tipo de facilidades para que esta vigésimo séptima edición se pueda culminar con la presencia en Huelva dentro de muy poquitas fechas del propio torero recogiendo su galardón y cerrar de paso definitivamente cuanto significó esta feria a la que desde luego habrá de recordarse como la del esfuerzo y el compromiso de muchos por hacerla posible.

En esa misma línea Miguel Ángel Perera acercaba anoche en exclusiva a esta redacción su valoración a este nuevo galardón.

“Lo primero que quiero es dar las gracias a Huelva Información y El Corte Inglés por mantener un año más este premio, que se ha ganado por derecho propio el prestigio y el cariño que tiene entre los toreros y hacerlo a pesar de las circunstancias tan adversas para la vida en general y para el toreo en particular que estamos viviendo. Lo considero una verdadera apuesta por la Tauromaquia y por la Feria de Colombinas, una de las muy pocas que, como el premio, no se ha arredrado por lo que está pasando y ha sido fiel a su cita con los aficionados. Es de valientes, de muy valientes, cuando más había que serlo. Como torero, le agradezco de corazón a Huelva Información y a El Corté Inglés su lealtad con la Tauromaquia manteniendo la concesión del Premio El Cabezo”, expresaba el extremeño quien a su vez también a provechó la ocasión para hablar de esta feria tan especial y del significado que la cita agosteña deja en su persona.

“Personalmente, me hace feliz recibirlo un año más. Ya lo siento como propio después de haberlo recibido en tantas ocasiones y, especialmente, de forma consecutiva en las últimas temporadas. Creo que simboliza muy bien qué representan Huelva y las Colombinas en mi trayectoria, el vínculo que me une con la ciudad, con la afición, con su plaza y con la feria. Huelva es de esos escenarios a los que salgo verdaderamente espoleado, inspirado, comprometido y a gusto. Y donde más disfruto, por eso creo que me salen las cosas tan bien allí.

Deseo de corazón que en 2021 todo sea distinto y que todo sea normal. Que las Colombinas, como la temporada entera, sea plena y poder disfrutarla así junto a todos vosotros. Y si, además, tengo la suerte de volver a triunfar, mejor que mejor, porque en mi casa siempre habrá sitio para más premios El Cabezo”, comentó el principal protagonista de esta historia de triunfo.