La peña Sanchino le deja a Nerva un importante apunte en su historial taurino

Hoy culmina un fin de semana muy intenso en lo taurino. Han sido muchas cosas las que la peña taurina Sanchino ha puesto a favor de la Fiesta y eso sin duda redunda en ese beneficio que de manera agradable pone también en tesitura de noticia a la localidad minera.Al margen de otras actividades de calle y de la gastronomía que haya surgido alrededor de todo este entramado lo sustancial queda enmarcado en torno a la Fiesta. En torno a esa acción que Nerva ha desarrollado por y para fomentar la Fiesta. Y ya no es casualidad que de forma intensa se genere tanta y tan bonita información taurina desde este enclave minero que tanto aportaba antaño a las temporadas provinciales.Dos conferencias han venido a mostrar a protagonistas de este mundillo taurino.La primera abarcaba esa inmensa figura que para el toreo representa Juan Antonio Ruiz Espartaco. Cartelazo de ‘no hay billetes’ en ese centro cultural Vázquez Díaz. No solo cartelazo sino toda una limpia exposición de lo que es y significó la figura de Espartaco para esta Fiesta que ahora difunde Nerva y ese grupo de personas que trabajan y bien por poner en valor ese patrimonio taurino que posee esta Nerva.Anoche mismo el ganadero Manuel Ángel Millares y el compañero Pepe Ruciero se atrevían en complicado paseíllo a ponerse delante de la afición de esa tierra. Amenidad, garra y compromiso en las palabras del ganadero triguereño a preguntas del moderador. Era la segunda jornada de una intensa programación que hoy se cerrará a partir de las 12 de mañana cuando ese elenco de matadores y novillero crucen el albero nervense para llevar a cabo un festival del que más adelante hablamos porque no quiero dejar por detrás en este relato de lo meramente cultural de estos días las dos exposiciones que se han inaugurado en sendos centros culturales nervenses.Una, del fotógrafo Salva López titulada Arte Vivo y cuya ubicación ha sido la del salón de la sociedad Círculo Comercial. Una exposición de amplia temática taurina en torno al torero.Por su parte, la sala de la Sociedad Centro Cultural ha servido para que el fotógrafo zalameño Víctor Palmar plasmara es un buen manojo de instantáneas la Magia y el Misterio de los predios ganaderos de los Cuadri.Y es con ese bagaje amplio y bonito en torno al aficionado cuando hoy se llega a la cita con un festival taurino que desde luego ha despertado muchísimas esperanzas no solo entre los aficionados de Nerva sino de toda una provincia dispuesta a dejarse ver hoy por una plaza que sin duda va a vivir un entradón importante. Cartel con mucho predicamento por cuanto tiene muchos polos de interés. Uno, importante, la presencia de toreros de Huelva. Lo hacen David de Miranda en su segundo compromiso de la temporada y en la parte novilleril Enrique Toro. Más después está esa llamada que los nombres de figuras tan cuajadas como el riojano Diego Urdiales -inédito como torero en tierras onubenses - , David Fandila El Fandi, Cayetano y Miguel Ángel Perera son capaces de poner en liza frente a un encierro también con divisa de lujoso historial como es la de Juan Pedro Domecq.El balance, económico seguramente reflejará cosas buenas para esa residencia de mayores Jesús Nazareno a donde iba destinado el fin benéfico de este festival. El otro balance, el de la brillantez, las cosas bien hechas y el andar el camino con solvencia, ese queda ya finiquitado con muchas cosas buenas en su haber.