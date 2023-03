“México ha transformado mucho a ese torero que yo era antes”, dice Diego Vázquez

Diego Vázquez Sánchez. Apenas nombramos el apellido de las madres cuando llega la entrevista hacia el torero. En justicia lo dejamos escrito porque ya se sabe cuanto de carácter marcan las madres en la vida de cualquiera. Diego ha vuelto de México. Sin hacer ruido. Como se fue. Han sido tres meses en ese país donde dicen que el toro imprime cualidades diferentes a una faena. Diego, el torero que tiene ahora mismo Hinojos en los carteles lleva una senda firme en su caminar por el toro. Y con él, a pocas horas de que haga esta tarde el paseíllo en la Monumental del Condado de Niebla se antoja justa la valoración de lo que ha supuesto la experiencia mexicana. La sensación que transmite el torero cuando de ello hablamos es de plena satisfacción.–Tres meses en México, ¿para que dan?–Pienso que para muchas cosas si llevas en la cabeza que es una oportunidad que se ha planteado por gente que te aprecia y a la que tu no puedes defraudar. En realidad surgió el contacto, llegó el favor y aunque nunca es fácil coger las maletas a una aventura siempre he tenido claro que México me iba a dejar cosas buenas. En cuanto a la madurez que me ha dejado te puedo asegurar que el esfuerzo ha merecido la pena de cabo a rabo.–Vas con un primer objetivo de torear las novilladas que pudieran salir, parece que iban a ser cuatro y al final te has venido con seis en el esportón...–Pues sí. El objetivo eran esas cuatro novilladas pero las cosas afortunadamente salieron bien, me encontré con que el público me entendía cada vez que me vestía de torero y además me sentí muy a gusto por mi parte frente a ese animal mexicano, que es verdad que te embiste de otra forma más lenta, más pausada pero que en cambio también te exigen que profesionalmente estés dispuesto a tener otros registros muy diversos cuanto a oficio.–Tampoco fuiste a la aventura. Había un techo cierto y personas que te han encaminado en esa ruta mexicana.–Es lógico. Tampoco era cuestión de ir a ver que pasaba. Habían unas coordenadas personales que han puesto junto a mí a una gran persona de mucho prestigio en el toreo mexicano como es el matador de toros Carlos Santoyo. En su casa, en su ganadería es donde me he sentido plenamente arropado humana y profesionalmente porque desde el primer momento es él quien gestiona el que yo toree, me vista de luces y cumpla con ese numero de novilladas que ya hemos hablado. Este hombre además me ha dado sitio en casa, me ha orientado en lo que supone también jornadas de un esfuerzo total que me ha venido de maravillas porque cuando no estaba toreando estaba haciendo tentaderos en su ganadería, por las tardes a caballo. En fin yo creo que todo eso me ha abierto más mi pensamiento como torero y quieras que no el tema de torear es importante pero el de madurar lo es mucho más si piensas que el utrero y las plazas importantes tienen ya una exigencia diferente para las que debes estar preparado.–Abres hoy temporada en España. Niebla debe ser el inicio ¿de qué?–Pues el principio de una temporada que de aquí a junio me deje entre doce o catorce novilladas; que me permitan torear con regularidad y llegar a la segunda parte de la temporada con esa fuerza que deben dar los triunfos para lograr estar en la principales ferias de novilladas como son la Villaseca, Arnedo, Algemesí o Calasparras que son el verdadero trampolín para que la temporada siguiente esté preparado para afrontar las plazas de máxima responsabilidad como Madrid o Sevilla donde es obvio que no se puede fallar.–Este año Sevilla estaba prácticamente en la mano...–No voy a negar algo que me hacia mucha ilusión pero al final los planes y las circunstancias han variado y no ha podido ser.–¿Desilusión?–En un primer momento sí, pero mira te decía que México me había dejado varias cosas importantes y una de ellas es saber que cualquier tema permite varias posiciones desde donde mirarlo y al final creo que toda esta temporada me va a dejar estar mucho mas preparado cuando el año que viene llegue. Lo importante es estar preparado y ser feliz con lo que haces y desde luego la temporada que tengo por delante alimenta mucho mis sueños, empezando hoy en la plaza de Niebla.