La Merced ya tiene su primer cartel completo y en firme para las Colombinas 2023

Carta para todos: ¿Y por qué no seguir?

Es la segunda apuesta en modo continúo que José Luis Pereda hace en torno a este festejo sin caballos que abrirá la feria taurina onubense y desde luego debe ser ese premio a quienes ahora mismo avanzan en el toreo a golpe de ilusión. Vértigo, también. Saber que para más de uno verse vestido de luces ante el público debe dejarle esa sensación. Más así es el toreo. De duro y de bonito, digo por cuanto a esas seis caras de felicidad ayer hubo diez de desasosiego; pienso que en cierta forma sintiéndose vencidos cuando de ninguna forma debe mirarse así. Al menos para quien desde la libreta de jurado le tocó tirar de sensibilidad para no fracasar como juez, en ese trabajo ingrato que deja el puntuar a un chaval que sueña con estar ese día, en esa hora y en ese lugar que es una plaza de toros. Y desde esa perspectiva tocó ver como cada uno de los chavales arañaba con la muleta o el capote para perseguir un sueño que le lleva y le trae. No quiero hablar de quienes están, porque esos tienen su premio.

No quiero hablar de perdedores. Nadie lo fue ayer. Nadie, repito debe sentirse frustrado por un resultado que nos tocó emitir a cinco personas. Quien lo haga, posiblemente no sirva para ser torero. Lo digo abierta y honestamente porque esto de ser toreo es mirar de frente a la vida pero sin mirarse las cicatrices. Porque esa no clasificación obedece simplemente a que solo hay seis sitios. No que haya diez fracasados. En absoluto. Y esta hiel que hoy se aparece quizás llegue a ser la herramienta para forjar la miel de un futuro delante del toro. Así fue siempre el toreo y así va a seguir siendo.

Nadie puede imaginar la ingratitud que supone decir a diez que no. Y lo digo en consideración y aprecio a mis compañeros del jurado. Ni a esos diez, ni a la preselección que dejó fuera a otros tantos. Contar con un treintena de torerillos queriendo estar en una tarde donde solo caben seis es un lujo que debemos medir en valía. No desperdiciarlo. Eso si que no sería honesto.

Y ahora la pregunta...¿Y por qué no seguir? ¿nos toca hacer más?.

Si en estas circunstancias de no escuela, de pocas oportunidades, de jóvenes de toda la provincia dejando cosas hechas que hacen a sus gentes echarle casta para montarse en autobuses e irse a verlos tardes donde el calor y la razón dicen que mejor tumbados en el sofá, repito, existen, quizás nos estamos quedando cortos para encauzar este renacer de la tauromaquia onubense. Quizás nos estamos quedando cortos diciéndole a diez que no, a veinte que no y sólo a seis que sí. Quizás debamos pensar que este momento es precioso para unirse a esfuerzo en solitario de José Luis Pereda y empujar desde otros estamentos para dejar oportunidades a quienes apunten ambición por ser gente en esto del toro. A esos diez, veinte o treinta que tienen maneras y sueños. Abrir el entendimiento de que es honesto hacer un esfuerzo por el toreo en esta Huelva. Organizarse y dejar escrita en la temporada oportunidades para quienes las merezcan de verdad.

Desde luego, creo que nos toca hacer más y debemos empeñarnos en ello. No por consolar a diez sino por ser justos con el futuro que merece esta tierra de toros y toreros que es este rincón al sur del sur que llamado Huelva.

Mañana más.