La actriz y directora Leticia Dolera recibirá el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará entre los días 15 y 22 de noviembre, entregará uno de sus Premios Luz a la actriz y directora Leticia Dolera, quien ha demostrado ser uno de los grandes valores de la industria audiovisual española por su versatilidad y saber hacer delante y detrás de las cámaras.

Con este galardón, patrocinado por la Fundación Atlantic Copper, el Iberoamericano reconoce su demostrado talento y su trayectoria en las artes visuales, los cuales la han convertido en una promesa ya consagrada en estos campos: interpretación y dirección, habiendo ejercido ambos en su proyecto más reciente, la serie ‘Vida perfecta’, premiada en la pasada edición de Cannes Series, incluso, antes de su estreno.

Desde su primera aparición en la serie Al salir de clase (2000-2002), Leticia Dolera ha sido un rostro habitual en otras ficciones televisivas españolas: ‘Los Serrano’, Hospital Central, Guante blanco, El Barco, Bajo sospecha… A las que hay que sumar su participación en series extranjeras: Mad Dogs, nominada en 2014 a los BAFTA como Mejor Serie Dramática; la francesa Petits meurtres en famille; The Trials of Jimmy Rose y The Nightmare Worlds of H. G. Wells. Ya en cine, hemos podido verla en títulos como El otro lado de la cama (2002), Semen, una historia de amor (2005), ‘panish movie (2009), De tu ventana a la mía (2011), [Rec]3 Génesis (2012), Requisitos para ser una persona normal (2015) –su primer largometraje como directora- o la multipremiada La novia (2015).

Estas interpretaciones se han sucedido en el tiempo a la vez que sus trabajos como directora de cortometrajes y videoclips: Lo siento, te quiero (2009), A o B (2010), Habitantes (2013), En el final de los días (2016) -videoclip de Loquillo- y Vuelta al mundo (2017), contando también en esta faceta con su primer largometraje: Requisitos para ser una persona normal.

Este Premio Luz se añade a los múltiples reconocimientos que ya ha recibido, comenzando por el Premio Turia a la Mejor Actriz por su interpretación en [Rec]3 Génesis, los dos Premios Sant Jordi de Cinematografía por su trabajo en este último título y en la película De tu ventana a la mía o el Premio a Mejor Guionista Novel del Festival de Málaga por su ópera prima, Requisitos para ser una persona normal, por la que también estuvo nominada al Goya por la Mejor Dirección Novel, a los Premios Feroz en la categoría de Mejor Comedia y en la categoría de Mejor Dirección Revelación de los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Leticia Dolera (Barcelona, 1981) cursó interpretación de la mano de grandes nombres como Eric Morris, con quien se formó en Los Ángeles, además de Juan Carlos Corazza o Nancy Tuñón.