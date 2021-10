Juan Carlos de Lara gana el Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares

El poeta onubense Juan Carlos de Lara ha sido galardonado con el XX Premio Nacional de Poesía Ciega de Manzanares (Ciudad Real) por su obra La mitad del recuerdo. Según ha informado la organización en nota de prensa, este premio, que está dotado con 3.000 euros y que incluye la publicación del libro ganador, es un certamen consolidado y de una destacable relevancia en el ámbito literario, que desde hace veinte años acoge a poetas de toda la geografía española.

El jurado, presidido por el poeta Antonio Hernández, premio Nacional de Poesía y premio Adonais, entre otros, resaltó el depurado lenguaje poético de Juan Carlos de Lara. A juicio de Antonio García de Dionisio, miembro también del jurado, “el premio ha sido muy merecido, ya que se trata de una obra de calidad y con una poesía muy cuidada”.

La mitad del recuerdo, en palabras de Juan Carlos de Lara, “es una reflexión personal, serena e introvertida sobre todo lo que, procedente de otras edades que quedaron atrás, he podido poner a salvo del olvido. De este modo, si Antonio Machado escribió una vez que se canta lo que se pierde, yo he querido con estos poemas cantar lo que no he perdido, esas vivencias y convicciones que han resistido al paso del tiempo, aunque no se conserven intactas o completas. También es una especie de respuesta a un libro que mi padre, José Manuel de Lara, tituló La mitad de olvido partiendo de una cita de la canción Lucía, de Joan Manuel Serrat: ‘El olvido solo se llevó la mitad’, que yo reproduzco igualmente”.

A Juan Carlos de Lara ya se le había concedido el Premio Leonor de Poesía al que sigue siendo su último libro de poemas, Depósito de objetos perdidos (Diputación de Soria, 2016). Con anterioridad había publicado Caminero del aire (Andaluza, Huelva, 1985), Elegía del amor y de la sombra (Andaluza, Huelva, 1987), Antes que el tiempo muera (Diputación de Huelva, 2000), la antología poética Memoria del tiempo claro (Alea Blanca, Granada, 2008) y Paseo del Chocolate (Renacimiento, Sevilla, 2008). A estos libros hay que añadir la obra dispersa en antologías y revistas literarias españolas y americanas.

Ha hecho incursiones en la crítica y el ensayo literario, terreno en el que ha publicado los libros Juan Ramón Jiménez, estudiante (Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, Moguer, 2012) y El balcón de los golondrinas. El hallazgo de la casa que fue escenario de las Rimas de Bécquer (Alfar, Sevilla, 2019), elegido por Luis Alberto de Cuenca, para ABC cultural, como uno de los tres mejores libros en español de ese año. Sin embargo, Juan Carlos de Lara se expresa mayormente a través de una poesía dotada de sencilla naturalidad, donde la intensidad lírica se asienta sobre una clara estructura rítmica, según expone Ramón Reig en su Panorama Poético Andaluz. Y precisa Alicia González en la revista Leer que en su obra predominan “versos que llenan historias que quedaron en blanco, en ningún caso perdidas, sino vividas al hacerlas presente”.