Huelva volverá a disfrutar de lo mejor de la música negra

Las bandas de música negra más aclamadas del panorama nacional e internacional vuelven por cuarto año consecutivo a la capital onubense con el Black Music Fest Huelva el 27,28 y 29 de junio, un evento impulsado por el Ayuntamiento de Huelva y producido por la asociación cultural Música Fundamental.

La ciudad de Huelva se consolida así como punto de encuentro para los aficionados al blues y a los ritmos afroamericanos, que en la céntrica Plaza de las Monjas podrán disfrutar con la música en directo de artistas y formaciones tan relevantes dentro de este género como Martha High, una de las divas que acompañaron como corista al mítico James Brown; Zulu Men o The Lucilles. Una cita que incluirá además conciertos paralelos en bares del entorno, que comenzarán el jueves 27 a las 21:30 con la actuación de Riverside Blues Duo en la taberna la Bohemia de la calle Rábida; y a las 22:30 con Little Joe & The Runners en el espacio Ruben´s de la Plaza de Las Monjas.

El festival proseguirá en el escenario de la Plaza de las Monjas el viernes 28 de junio a partir de las 21:00 con Zulu Men, una banda de rhythm & blues cargada de sonido de Nueva Orleans. Sus integrantes son artistas unidos por la escena musical madrileña, habituales de proyectos como Xoel López, Freedonia, Bor Caballero, Burning, Old Dixieland Band y Lucilles, entre otros.

A las 22:00 ese mismo día esta previsto que comience el concierto de One Pac & Fellows, formación de afrobeat, que mezcla música africana de los años setenta con Funk, soul y hip hop. Y la noche del viernes tendrá como colofón a partir de las 23:30los bailables temas de Watch Out, banda madrileña de Street Funk y soul.

El harmonista de blues Harp Rocker será protagonista del arranque de la noche del sábado 29 de junio con la actuación que dará comienzo a las 21:00 horas; para continuar con The Lucilles, aclamada formación de soul, liderada por Lucille Hurt y Aldo Cavaleiro, que se subirá al escenario a partir de las 22:00 horas.

El broche de oro de esta edición lo pondrá a partir de las 23:30 horas Marta High, cantante de soul de fama internacional que durante más de 30 años acompañó al padrino del género, James Brown. Deleitará a los presentes con su voz desgarrada del frenético soul de los 60.