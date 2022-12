El álbum OK Corral (2003), de Jean Giraud, es el vigésimo séptimo de la serie Blueberry. El historietista Jean Giraud reconstruye minuciosamente las causas del famoso tiroteo que tuvo lugar en OK Corral, un hecho histórico versionado en diversas ocasiones en el cine: Victor Mature (Pasión de los fuertes), Burt Lancaster (Duelo de titanes), James Garner (La hora de las pistolas), Harris Yulin (Duelo a muerte en OK Corral), Kurt Russell (Tombstone), y Kevin Costner (Wyatt Earp) interpretaron al histórico sheriff. Giraud inventa con éxito una nueva formula: introducir una historia paralela de Blueberry. La historia de los hermanos Earp no es una sorpresa, pero Giraud consigue que lo sea.

Hay que destacar la habilidad de Jean Giraud a la hora de entrelazarlo todo, dándole un sentido coherente. Todo comienza con John Clum, que sigue a Strawfield y sus compañeros de intrigas, pero lo acaban descubriendo. En la huida, Ringo le dispara, dejándolo bastante tocado, pero consigue llegar al Dunhill, donde se encuentra con Dorée. Sin embargo, poco después, nos enteramos de que la cuidadora de Blueberry ha desaparecido, y Clum ha sido degollado en el pasillo. Aunque habrá muchas personas investigando, el lector es consciente que Ringo está detrás de la desaparición de la chica y el asesinato.

Por otro lado, tenemos a Strawfield explicando el plan para eliminar a los Earp en OK Corral, el recinto abandonado. La idea es situar a tres tiradores a larga distancia, invisibles para sus blancos, mientras que un falso marshall convence a Wyatt y sus hombres de que, si acuden a las 9:00 al OK Corral, podrán detener a los responsables de las diferentes ataques a las diligencias y al convoy de plata. De esa forma, se fragua la trampa. Es curioso cómo, a pesar de la desconfianza, Wyatt no hace demasiado caso a las advertencias de Holliday. Además, anteriormente, pese a la insistencia del sheriff, las fuerzas políticas no apoyan la idea de reclutar diez hombres para ir en busca de los Clanton, por falta de dinero. Se juntan varios factores que nos conducen al lugar y la hora señalada, como si estuviera predestinado.

Esta es la trama principal, pero de forma paralela, tenemos la historia de Blueberry, el cual sale de su cama tras conocer la desaparición de Dorée. Esto tiene dos consecuencias: la primera, es que Blueberry va a formar parte activa de la historia de una vez por todas; la segunda, es que su historia con Gerónimo queda suspendida, lo cual contribuye a ese aumento de ritmo.

Blueberry es ajeno a la conspiración contra Wyatt Earp, pero comienza una investigación que tiene mucho que ver, aunque todo parece quedarse en meras sospechas. La cuestión, es que Blueberry, acompañado de Dolly y Billy Parker, descubre que Ringo fue visto poco antes de la desaparición de Dorée. Lo primero que hace es ir a buscar a Strawfield. Eso lo lleva a darse de bruces con dos de los tiradores, a los cuales reconoce como asesinos a sueldo profesionales. Ambos caen tras su encuentro con Blueberry, pese a estar aún dolorido. Merece una mención especial el doctor que cuida de la salud de Blueberry, el cual parece muy sorprendido de la capacidad de supervivencia de su paciente.

No podía faltar el momento dramático, ya que durante la investigación muere Dorée. Además, Billy acaba junto al falso marshall, inconsciente justo antes del duelo en OK Corral, por lo que no puede advertir al sheriff. Un triste final para una adorable pareja, cuya historia es una muestra de lo complicada que es la vida en el Salvaje Oeste, sobre todo para algunos que provienen de la cómoda ciudad.

También queda pendiente la historia de Tommy, a la espera de una sentencia firme sobre su delito. Por último, tenemos a Ma Clanton, la cual no se fía de Strawfield, y sale en dirección a OK Corral. Su viaje es interrumpido por los indios, para saldar cuentas por inculparlos de delitos que no han cometido, aunque no saben que su mensaje de paz tampoco ha llegado a su destinatario.

Con un nivel gráfico impresionante, Giraud se supera como autor completo. Blueberry, además, vuelve a tomar las riendas, abandonando el segundo plano de episodios anteriores. El álbum prepara el terreno para cerrar el ciclo dedicado a Mister Blueberry.

La próxima semana: Mickey Mouse (1930), de Floyd Gottfredson, que firmó las trepidantes tiras de prensa del ratón de Disney durante cuarenta y cinco años.